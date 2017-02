El Govern aprova un pla per fomentar les vocacions científiques entre els estudiants

El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació del grup de treball que ha d'elaborar el pla STEMcat per impulsar l' interès en carreres científiques, tecnològiques, d' enginyeria i matemàtiques entre els més joves. El pla STEMcat ( Science , Technology , Engineering and Maths ), té l'objectiu de posar-se en marxa a partir del curs vinent. Amb aquest projecte es millorarà la formació del professorat en aquestes matèries per fomentar les competències dels alumnes.



Aquest dimarts el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assistit al YoMo , Youth Mobile, que se celebra dins el marc del Mobile World Congress a Barcelona. Aquest certamen "vol contribuir a l'esforç que fa la comunitat científica per despertar vocacions científiques i per ensenyar millor", ha dit Puigdemont. El president ha afegit que confia que el YoMo redueixi la diferència entre nois i noies a l'hora d'estudiar enginyeries.



El MWC dels més petits



El Youth Mobile Festival té 13.000 metres quadrats d'exposició que acullen més de 200 activitats per animar els joves a entrar en el món de la tecnologia presentant les últimes novetats de tecnologia a les aules. L'espai acollirà espectacles de teatre en viu, tallers interactius i dotzenes d'activitats pràctiques per a tots els gustos. El YoMo espera la visita de 20.000 nois i noies d'entre 10 i 16 anys.