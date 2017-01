El Govern tira endavant el projecte de llei per la igualtat de tracte i la no discriminació

El Consell Executiu ha aprovat avui el projecte de llei sobre la igualtat de tracte i la no discriminació que preveu lluitar contra qualsevol tipus de discriminació per raons de discapacitat, racials o ètniques. La consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, la defensa com una llei "pionera" i de "tolerància zero" davant de qualsevol tipus de discriminació. Ara la llei ha de començar la tramitació al Parlament i ho farà per via d'urgència.

Aquest projecte de llei prové de l'anterior legislatura, ja que l'any 2015 el govern ja la va aprovar. Llavors, però, no es va poder tramitar perquè el Parlament va quedar dissolt. A més, però, Bassa també ha explicat que faltava el "consens amb les entitats". Per això, ara s'han fet 21 trobades amb entitats i també amb el món jurídic per consensuar la normativa.

La consellera ha assegurat que és una llei important perquè regula la no discriminació en molts àmbits com en "el treball i les relacions laborals, les administracions públiques, l'educació, la protecció social, la sanitat, els mitjans de comunicació o el món associatiu". Es tracta d'una llei "integral i transversal" perquè promou "l'erradicació del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia", ha explicat Bassa.

La normativa també inclou la figura d'un òrgan independent que s'encarregarà de canalitzar les demandes que es rebin i segurament també "les sancions que es posin des del Departament", ha assenyalat la consellera. Precisament, les sancions poden anar de lleus a molt greus i estaran regulades per l'índex de suficiència de Catalunya. Fins ara, a través de les lleis que hi havia vigents fins ara, el Govern ha posat com a mínim una sanció de 300 euros per homofòbia.