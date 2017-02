El Govern proposa descomptes entre el 25 i el 100% en el rebut de la llum i el gas en funció de la renda

El Govern proposa que els rebuts de la llum i del gas tinguin entre el 25 i el 100% de descompte en funció de la renda, els membres de la unitat familiar i la zona climàtica de l'habitatge. La proposta neix del grup de treball encarregat pel Govern per tal de lluitar contra la pobresa energètica, i ara es farà arribar al govern espanyol perquè modifiqui el seu bo social. Un 8,7% de les famílies catalanes van patir pobresa energètica el 2015.

La proposta catalana estableix un bo social elèctric i un bo social del gas, i també adverteix l'Estat de la necessitat de crear un bo social sobre la bombona de gas butà. En tots els casos, les bonificacions s'establiran en intervals i es calcularan en funció dels ingressos –amb un màxim de 2,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), fixat en 569,12 euros mensuals– i després d'aplicar un factor corrector en funció del nombre de membres de la unitat familiar i de la zona on s'ubiqui l'habitatge. Per exemple, les famílies amb rendes inferiors o iguals a l'IRSC tindran el 100% de descompte.

Així, a banda de no superar els ingressos indicats, les famílies també hauran d'acreditar altres requisits, com ara demostrar que el contracte de subministrament està vinculat a l'habitatge habitual i que tenen contractada la tarifa 'preu voluntari del petit consumidor' (PVPC) i una potència igual o inferior a 6,9 kW, en el cas de subministrament elèctric. Pel que fa al subministrament del gas, caldrà tenir una tarifa d'últim recurs TUR1 i un consum anual igual o inferior a 5.000 kWh.

L'IVA, superreduït

La meitat de les bonificacions haurà de ser assumida per les empreses subministradores, sense que ho puguin repercutir en el sistema. Segons la proposta, els descomptes s'aplicaran sobre tota la factura tret de l'IVA, que haurà de ser, a més, el tipus superreduït (4%).

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha explicat que ara per ara el Govern "no té cap 'feedback'" de les empreses, tot i que ha admès que caldrà parlar-ne perquè algunes mesures "afecten les seves decisions i accions". Malgrat tot, ha assegurat que confia en "la bona voluntat" de les empreses per tal de tirar endavant el bo social.

El grup de treball que ha redactat la proposta ha comptat amb dos representants del departament d'Economia i Coneixement, dos representants del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dos representants de les entitats de la taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, un representant de l' Associació Catalana de Municipis, un representant de la Federació de Municipis de Catalunya i un representant del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. A petició pròpia, també hi han participat l' Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

La Taula d'Entitats del Tercer Sector celebra la proposta

Des de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya considera que la proposta de bo social "s'ajusta molt més a la realitat social de les persones i famílies vulnerables" que viuen al país. L'associació d'entitats valora positivament la feina feta "amb tant poc temps", ja que el Govern va explicar la proposta de reforma del bo social el passat 18 de novembre, a través del conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.

Segons afirmen en un comunicat, consideren que la reforma del bo social ha d'anar encaminada a adequar-lo als perfils més vulnerables, facilitar-ne la tramitació i l'excés de burocràcia, millorar els sistemes de comunicació i comptar amb el Tercer Sector Social per fer l'acompanyament dels beneficiaris.

En qualsevol cas, la Taula del Tercer Sector espera que en el debat parlamentari s'hi puguin incloure algunes esmenes, com revisar alguns criteris, com per exemple perquè s'introdueixi el fet de tenir en compte el sobrecost econòmic de tenir una discapacitat.