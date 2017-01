El Govern i els sindicats fan front comú per aturar la fuga de funcionaris de Justícia

La conselleria de Justícia ha arribat a un acord amb els sindicats amb representació a la mesa sectorial (STAJ, CSIF, CCOO i UGT) per fer front comú a Madrid per aturar la fuga de nous funcionaris. Segons el secretari general de Justícia, Adrià Comella, el 60% dels qui guanyen plaça a Catalunya cada vegada que hi ha oposicions es traslladen a un altre lloc de l'Estat en menys de dos anys i el 80% ho fan en, com a molt, tres anys.

Per aturar aquest canvi constant de treballadors -que segons Comella causa inestabilitat i baixa l'eficiència dels jutjats- el Govern ja fa temps que demana que per triar els nous funcionaris, a més de les notes en les oposicions, es tingui en compte l'experiència que hagin acumulat. O sigui: que es convoquin concursos d'oposició, no només oposicions, on es prioritzin els interins que ja treballin als jutjats catalans davant dels que no ho fan. Ara el Govern i els sindicats han pactat "treballar conjuntament" per aconseguir el canvi de procés selectiu.

La manera com es trien els nous funcionaris la decideix el govern espanyol. El govern català gestiona els treballadors de Justícia, perquè en té les competències transferides, però les oposicions les continua convocant el govern espanyol. L'any passat el conseller de Justícia, Carles Mundó, va demanar a l'executiu de Mariano Rajoy aquest canvi però, com que no el va aconseguir, va optar per no convocar oposicions aquest 2017.

Segons Comella la inestabilitat de la plantilla de Justícia fa que un 39% del personal siguin interins, que cobreixen places dels funcionaris que marxen. Ara es pretén reduir aquesta taxa al 10%. Des del Govern veuen factible que l'executiu espanyol accepti convocar concursos d'oposició per l'any que ve. En tot cas, malgrat l'acord d'avui, el que és difícil que acceptin els sindicats és que torni a passar un any sense que es convoquin oposicions de cap mena.

L'acord que s'ha signat aquesta tarda, segons fonts de la conselleria, és el primer que tanca el departament amb els representants dels treballadors des de l'any 2006. A més, és un triple pacte: també s'han negociat canvis en els horaris i pel que fa a la reordenació d'efectius.

A la pràctica arran d'aquest acord l'horari d'atenció al públic s'amplia mitja hora -serà de les 8.30 a les 15.00 a l'hivern i fins a les 14.30 a l'estiu- i es compacta la jornada perquè a tot arreu s'acabi a les 17.00. Com que s'homogeneïtzen els horaris de tots els jutjats el Govern es podrà estalviar un milió d'euros en contractes i hores extres amb empreses de seguretat privada.

El tercer pacte concreta la reordenació de 200 places, 58 de les quals s'eliminen per obrir-ne 46 a uns altres jutjats. La resta són de places que es deixaran de cobrir a mesura que hi hagin baixes. Totes aquestes places, segons s'ha acordat, es canvien per llocs de feina on hi ha més càrrega de feina o seran pels nous òrgans judicials que hi ha previst crear.