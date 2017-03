Els Jocs Mediterranis de Tarragona reben l'esperada injecció de 10 M de l'Estat

Els Jocs Mediterranis de Tarragona rebran l'esperada injecció econòmica per part de l'Estat, quantificada en 10,5 milions d'euros, que ha de permetre que l'esdeveniment se celebri després d' haver-se ajornat un any, fins al 2018, justament per manca de finançament. En total, l'aportació estatal s'elevarà als 15 milions si s'afegeixen 2 milions més de patrocini de Loteries i Apostes de l'Estat, i els 2,5 milions ja lliurats.

L'alcalde de Tarragona s'ha congratulat de l'anunci, fet públic pel director general d'Esports del Consejo Superior de Deportes, Jaime González Castaño, just aquest dimecres, en el marc d'una reunió del Comitè Organitzador dels Jocs a Tarragona.

Els membres del comitè també han visitat l'Anella Mediterrània, el centre neuràlgic dels Jocs on s'hi concentren les futures instal·lacions esportives. La més endarrerida, la piscina olímpica, que era un forat sense recursos econòmics, també quedarà finançada per l'aportació de l'Estat. Les obres de l'Anella avancen a bon ritme, malgrat l'ajornament de l'esdeveniment del 2017 al 2018.