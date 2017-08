Juana Rivas, detinguda en presentar-se als jutjats de Granada

Juana Rivas, la mare de Maracena que estava il·localitzable des del 26 de juliol després de no entregar els seus fills al pare, condemnat el 2009 per maltractaments, ha quedat detinguda després de comparèixer aquest dimarts als jutjats de Granada. La dona hi ha anat per comparèixer davant del magistrat, tal com havia informat la seva assessora jurídica i directora del Centre Municipal de Maracena (Granada), Francisca Granados.

Juana ha arribat en un cotxe de Policia i a través del pàrking, sense la presència dels seus fills. Ha rebut el suport de les participants en una concentració promoguda a les portes dels jutjats per la plataforma que la defensa. "Tots som Juana", "Un maltractador no és un bon pare", "Davant dels maltractadors, protecció als menors" o "Ens toquen a una, ens toquen a totes" han estat algunes de les consignes escoltades a les portes dels jutjats.