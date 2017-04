Justícia troba deficiències en el règim d’aïllament a la presó i fa un pla de xoc

Els presos sotmesos al règim més dur, el d’aïllament dels departaments especials de règim tancat (DERT), hi van a parar perquè són conflictius. No pel delicte que han comès, sinó per la conducta que tenen a la presó, perquè han agredit altres interns o funcionaris o perquè han posat en perill la seguretat del centre. Si el que es pretén és rehabilitar-los, són presos que requereixen més feina per aconseguir-ho, més tractament. Però això és el contrari del que passa.

Es queden fins a 20 hores al dia tancats a la cel·la -si acaben d’entrar a la presó, 21-, sovint el psicòleg només els veu un cop a la setmana, en alguns centres no fan activitats en grup i la majoria no tenen programes individuals de tractament ni accedeixen als tallers de treball. Aquestes són algunes de les deficiències que ha detectat l’auditoria que va encarregar la direcció de Serveis Penitenciaris fa un any -quan va accedir al càrrec de director l’actual responsable, Amand Calderó.

En les condicions actuals és fàcil que els presos en aïllament, quan surten, tornin a causar problemes. És un peix que es mossega la cua. Amb els resultats a la mà, Justícia ha decidit trencar el cercle viciós i fer que els reclusos tinguin més accés a programes específics de tractament i disposin de dues hores més fora de la cel·la. “Volem un sistema que permeti als interns progressar més aviat i que aconsegueixin el segon grau amb més estabilitat”, assegura Calderó. El director de Presons ja ha començat a aplicar aquests canvis a través d’un pla de xoc.

El règim tancat és el mode de vida més restrictiu de les presons. Actualment uns 150 interns -un 1,7% del total- compleixen condemna en aquest règim. Fan vida en una cel·la individual situada al DERT de la presó, on els sotmeten a més vigilància -els escorcollen a ells i a la cel·la cada dia- i només reben tractament dues hores cada setmana.

Arran de l’auditoria, Justícia ha posat en marxa un pla de xoc que ja s’aplica als DERT de Brians 1 dones, Brians 2 i Quatre Camins i que s’anirà desplegant a la resta de presons fins a mitjans del 2018. L’objectiu és millorar les condicions de vida dels interns per aconseguir que quan tornin a conviure amb la resta de presos en règim ordinari s’integrin en el dia a dia i els programes del centre. “Ens preocupava que es fes un bon ús del règim i per això vam fer l’auditoria”, explica Calderó.

Més programes i activitats

El pla de xoc dissenyat per la direcció de Presons preveu duplicar les hores d’activitat fora de la cel·la fins a les sis diàries -comptant les estades al pati i les activitats-. Tot i així, Calderó explica que hi ha presos en règim tancat que es neguen a sortir al pati o que prefereixen menjar a dins de la cel·la, i assegura que caldrà “motivar-los” per potenciar l’ús dels espais comuns. El personal dissenyarà un programa de tractament individual per a cada intern en un termini màxim de 15 dies. “La nostra intervenció ha de servir per millorar la seva conducta i convertir el règim tancat en un programa intensiu de tractament”, explica Calderó.

Per fer possible els nous programes s’hi destinarà més plantilla. El tancament de la Model al juny permetrà disposar de més personal, però, a més, s’incorporaran 31 nous professionals de tractament. Calderó explica que el canvi del sistema haurà d’anar acompanyat d’una formació i reciclatge de l’actual personal penitenciari. El pla de xoc també preveu avaluar la situació dels presos en règim tancat cada tres mesos -ara es fa cada mig any- i augmentar entre un 25% i un 50% les hores d’atenció amb el personal de tractament. Tot plegat es plasmarà en una nova circular que s’aprovarà al maig, després de les conclusions del grup de treball sobre aïllament del Parlament.

Des que va començar la legislatura s’han obert nou informacions reservades per conductes irregulars del personal de les presons. Només dos casos s’han considerat prou greus per enviar-los a la fiscalia, que manté oberta una investigació contra cinc funcionaris i ha arxivat la denúncia contra els altres quatre, tot i que un d’aquests ha acabat sancionat administrativament. Calderó assegura que es tracta de casos “aïllats” i que els funcionaris treballen correctament i tenen un nivell de formació “elevat”. “És injust criminalitzar el col·lectiu”, conclou. La direcció de Presons està formant els directors de presons, metges i psicòlegs sobre el Protocol d’Istanbul, contra els maltractaments. Després ho farà amb el personal de rehabilitació i el de vigilància.

L’auditoria no ha analitzat la situació dels presos sancionats amb càstigs de 14 dies en aïllament -que es poden prorrogar fins a dues vegades-. Ara n’hi ha uns quaranta, però la xifra oscil·la molt. Als sancionats se’ls suspenen els tractaments i surten de la cel·la només dues hores al dia. El pla de xoc no preveu cap canvi en la seva situació.