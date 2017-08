L'Estat Islàmic reivindica l'atemptat de Barcelona

El grup terrorista Estat Islàmic ha reivindicat l'autoria l'atemptat perpetrat a Barcelona a través d'una nota difosa per la seva agència de notícies afí, Amaq. A la nota, l'Estat Islàmic identifica els autors com a "soldats del califat", un terme amb el qual es refereix als membres de l'organització.

El grup ha justificat l'atemptat com una resposta a les crides prèvies per atacar els "països de la coalició", un argument similar al que han esgrimit en altres atemptats recents en terra europea. En concret, la nota difosa per Amaq diu el següent: "Els que han portat a terme l'atemptat a Barcelona són soldats de l'Estat Islàmic i han portat a terme aquesta operació en resposta a la crida d'atemptar contra els països de la coalició".

Aquesta coalició està liderada pels Estats Units, que combat l'autodenominat Daeix a Síria i l'Iraq. Si es confirma, seria el primer atemptat reivindicat per l'Estat Islàmic a l'Estat. L'organització va proclamar el 2014 a les zones que controlava de Síria i l'Iraq un "califat" que confiava estendre a altres parts del món.