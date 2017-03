La braquiteràpia, una solució per reduir de set setmanes a quatre dies el tractament contra el càncer de mama

A la Mari Mar Vilaplana li van diagnosticar càncer de mama fa poc més de sis mesos, arran de la primera mamografia gratuïta que dóna l'Institut Català d'Oncologia (ICO) a partir dels 50 anys. Quan li van explicar que hi ha un mètode que redueix el tractament de set setmanes a quatre dies ni s'ho va pensar. Es tracta de la braquiteràpia, una tècnica que focalitza la radiació a la zona exacta del tumor, escurça la durada del tractament i redueix la toxicitat a la pell. Així ho ha conclòs un estudi realitzat per 16 centres hospitalaris d'arreu d'Europa -entre ells l'ICO-, que també ha demostrat que té la mateixa taxa de curació que els altres tractaments (un 90% als 5 anys).

Aquest sistema, però, no és nou. En els últims 15 anys, l'ICO ha fet més de 15.000 tractaments amb braquiteràpia, 3.500 en casos de càncer de mama. "És fantàstic i meravellós. Els primers dies fa una mica de mal, però ho tornaria a fer. Si no ho hagués fet, a hores d'ara encara estaria fent el tractament", explica la Mari Mar. Ella compleix els requisits per poder fer la braquiteràpia de mama: té més de 50 anys, amb un tumor de grau 1 o 2, d'un màxim de tres centímetres de diàmetre. Altres criteris per poder fer aquest tractament és no tenir ganglis afectats, que el tumor tingui receptors hormonals positius i un marge de resecció negatiu. Aquests requisits limiten els pacients susceptibles de rebre el tractament a l'entorn d'un 10-15% de les afectades per càncer de mama, el tumor més habitual en dones.

Les dades han estat recollides en aquest estudi, elaborat a partir de 1.200 pacients de set països diferents -totes amb càncer de mama- i que s'ha publicat a la revista Lancet Oncology. En què consisteix la braquiteràpia? Es col·loca una font radioactiva (petits tubs de plàstic) dins o al voltant del tumor, que serveixen per irradiar i destruir les cèl·lules malignes just a la zona afectada, de manera que les dosis de radiació no arriben al cor, a la pell, a les costelles ni als pulmons.

Aquesta tècnica obliga a fer una sola intervenció, que pot coincidir amb l'extirpació del tumor. Durant quatre dies, els pacients han d'acudir dues vegades al dia al centre hospitalari, però poden fer "vida normal". Així ho va fer la Pilar Basso, de 82 anys. Fa set que li van diagnosticar un tumor al pit i durant els dies que va durar el tractament va anar a cantar a la coral i a fer puntes. "Estic estupenda. Ho tornaria a fer", ha explicat.

Però ni la Pilar ni la Mari Mar coneixien la braquiteràpia abans. El cap del servei d'Oncologia Radioteràpica de l'ICO, Ferran Guedea, ha explicat que el centre de l'Hospitalet és l'únic que aplica aquesta tècnica, i que per això reben pacients d'altres punts de Catalunya. La cap de la Unitat de Braquiteràpia de l'ICO, Cristina Gutiérrez, ha puntualitzat que els pacients que es deriven són "casos especials", en què la radioteràpia podria complicar el tractament.

La braquiteràpia requereix una petita inversió per comprar els tubs i sobretot molta habilitat i experiència per saber-los col·locar.