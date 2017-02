L’ampliació de Diagonal Mar s’aprova per silenci administratiu

L’ampliació de superfície comercial a Diagonal Mar s’aprovarà finalment per silenci administratiu, malgrat el rebuig polític expressat ahir pel ple de l’Ajuntament de Barcelona. La reforma de Diagonal Mar suposa reconvertir part del cinema en botigues, amb una superfície d’entre 1.300 i 2.500 metres quadrats per a dos dels establiments del centre. Per al govern de Colau, la transformació “no correspon” al seu “model de ciutat”, malgrat que no hagi pogut fer res per aturar el projecte, ja que complia tots els requisits legals per tirar endavant.

La setmana passada, la tinent d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, va fer un últim intent d’aturar l’ampliació del centre comercial. Per fer-ho, va demanar un informe als serveis jurídics per saber si el projecte es podia bloquejar amb un no polític, de manera que els grups poguessin votar en contra d’aquesta aprovació tot i que jurídicament estigués ben formulada. El resultat de l’informe va ser negatiu, així que el govern d’Ada Colau no va tenir cap altre remei que limitar-se a mostrar el seu rebuig al projecte, igual que van fer el PSC i la CUP. La resta de partits es van abstenir.

Crítiques de l’oposició

Raimond Blasi, regidor del PDECat -el grup municipal de CiU va canviar ahir oficialment de nom-, es va queixar de la política de gestos de l’equip de govern. “Prometen que no tirarà endavant, demanen informes, però són parole, parole i parole, màrqueting i fum”, va lamentar.

El regidor de Ciutadans Koldo Blanco va preguntar a l’administració per què no canvia el planejament urbanístic si aquest centre comercial va en contra del seu model de ciutat. L’edil va opinar que s’havia “obrat de mala fe” pensant que es trobaria alguna excusa per evitar aquesta ampliació.

Els grups municipals d’ERC i el PP també es van sumar a les crítiques al govern de Colau i van aconsellar a l’Ajuntament que “aprengui d’aquesta lliçó de primer d’urbanisme”. La regidora de la CUP, María José Lecha, va fer constar que l’executiu havia decidit “agenollar-se” davant el projecte.