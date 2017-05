L'escola Joaquim Ruyra de l'Hospitalet, millor escola catalana del 2917

L'escola Joaquim Ruyra, de l'Hospitalet de Llobregat, ha estat distingida amb el Premi Ensenyament 2017, per haver aconseguit "la implicació i la complicitat" de la comunitat educativa en la vida escolar diària. "Fa una aposta clara per la convivència i el respecte per les diferències", va reconèixer el jurat , que també va valorar l'èxit escolar del centre, que ha tingut bons resultats en les proves objectives. El guardó, impulsat per la fundació del Cercle d'Economia, valora així algunes iniciatives implementades al centre, com el treball en grups interactius, les tertúlies de clàssics universals, la biblioteca tutoritzada, la formació de familiars i les comissions mixtes.

El centre, situat al barri de la Florida, rebrà una dotació econòmica de 15.000 euros, i s'ha imposat a l'institut Montgròs, a Sant Pere de Ribes, que ha quedat segon i que rebrà 8.000 euros. En aquest centre de secundària, creat fa deu anys, el currículum no s'ordena en assignatures, sinó que s'agrupa en tres àmbits: el lingüístic, el cientificotècnic i el social. Cada trimestre, els alumnes. que s'organitzen en grups de treball, treballen un projecte de cada àmbit, utilitzant el moodle en substitució dels llibres de text.

A més, han quedat finalistes l'Escola Magraners de Lleida, l'escola Maquinista de Barcelona i l'escola Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor.

La desena edició del Premi Ensenyament 2017 ha valorat la millora de l'aprenentatge dels alumnes, l'ús de les noves tecnologies, el desenvolupament de processos de transformació educativa, el treball competencial, l'empoderament de les famílies o la millora de la inserció dels alumnes en el món laboral.