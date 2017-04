Un pub de Lleida veta joves amb síndrome de Down

Un grup de joves amb síndrome de Down no va poder entrar divendres passat en un pub de Lleida. Davant d’aquests fets, l’associació Down Lleida denunciarà avui a la fiscalia els responsables del local per haver vulnerat els drets de les persones amb discapacitat. La presidenta de l’entitat, Pilar Sanjuán, assegura que, en el fons, el que volen aconseguir és que “els del pub demanin perdó als joves i els deixin tornar a entrar com a qualsevol usuari més”. De moment, des de Down Lleida pensen portar el cas al fiscal en cap de Lleida. No obstant això, estan a l’espera d’una reacció formal dels responsables del local d’oci nocturn.

“Ens han dit que ens han enviat un e-mail explicant els motius de la prohibició d’entrar al pub, però jo encara no he vist res”, apunta Sanjuán, que afegeix que no els han trucat. “Si volguessin parlar amb nosaltres ho tindrien molt fàcil”, insisteix.

Els fets han passat dos caps de setmana consecutius, quan un grup d’uns deu joves amb síndrome de Down han volgut entrar al Pub Fissure de la capital del Segrià. “La primera vegada se’ls va dir que hi havia una festa privada”, explica un dels tècnics de l’associació, que estava amb els joves en el moment dels fets. El segon cap de setmana la situació es va repetir. “Jo vaig poder entrar un moment abans sense els nois i no vaig tenir cap problema. Llavors vaig decidir demanar el full de reclamacions”, comenta el tècnic Jordi Corpas.

En aquesta segona ocasió els responsables del local ja no van donar cap excusa per no deixar-los entrar. Davant la reiterada negativa a l’accés, un dels monitors que acompanya els nois va voler oficialitzar una queixa i va demanar la presència dels Mossos d’Esquadra.

Tot i la presència del cos, el propietari del local es va negar a firmar la queixa. Al seu torn, els responsables del pub al·leguen que la presència d’aquests joves els “faria baixar la facturació”. En aquest sentit, han reconegut que es van equivocar, però no s’han tornat a pronunciar.

El grup de joves amb Down vetats al Fissure venien de celebrar un aniversari i només volien divertir-se. “Ens van dir que no podíem entrar quan van veure que teníem síndrome de Down. Només teníem ganes de ballar”, recorda l’Ester, una de les joves que va viure aquesta circumstància tan desagradable.

“Mala imatge al pub”

No és el primer cop que passen uns fets com aquests. Des de Down Lleida recorden un episodi semblant que va tenir lloc fa uns cinc anys, en un altre local d’oci de la ciutat. “Fa cinc anys tampoc van deixar entrar un grup de nois amb síndrome de Down perquè consideraven que donaven mala imatge al pub”, assegura la presidenta de l’entitat.

“Coses així no poden tornar a passar”, denuncia Sanjuán, que assegura que continuarà treballant per evitar situacions de discriminació com la que han viscut aquests joves el cap de setmana passat.