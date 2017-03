Milers persones es manifesten contra les retallades, la Lomce i la LEC a Barcelona

Més de 2.000 persones, unes 3.000 segons els organitzadors, la majoria estudiants de secundària i universitaris i professors, s'han manifestat aquest dijous al migdia a Barcelona en una protesta convocada per la Plataforma Estatal per l'Escola Pública

per totes les organitzacions del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) contra la Lomce i les retallades en educació.



Una pancarta amb el lema "Per la cohesió social, ni la Lomce ni retallades" ha encapçalat la manifestació que ha sortit al migdia de la plaça Universitat i ha acabat davant la Delegació del govern, al carrer Mallorca. La marxa ha transcorregut sense incidències i amb un marcat to festiu i reivindicatiu.



"Volem la derogació de la Lomce perquè recentralitza, privatitza i amb les escoles concertades segrega als alumnes per classe social", ha dit Ramon Font, portaveu nacional del sindicat USTEC-STEs. I ha afegit: "El projecte social que hi ha darrere de la Lomce és molt semblant al de la LEC".

Miquel González, secretari general educació del sindicat CGT, considera que "hi ha una coincidència en el contingut ideològic de les dues lleis i en l'aplicació de les retallades". "Les dues donen suport al model concertat i atorguen menys poder als consells escolars en favor de la direcció dels centres", ha afegit.

Estudiants, professors i comunitat educativa han corejat consignes com "ni Lomce ni LEC ni cap retallada" o "del bressol a la universitat, l'escola la volem pública i de qualitat". Els manifestants també han enganxat cartells reivindicatius a la seu del Consorci d'Educació de la plaça Urquinaona.