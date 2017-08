Més presència policial i obstacles mòbils als carrers: les mesures de seguretat acordades a Barcelona arran dels atemptats

La Junta Local de Seguretat de Barcelona s'ha reunit aquest dimecres al matí de forma extraordinària per reforçar la seguretat dels espais públics després de l'atemptat a Barcelona. Entre les noves mesures acordades hi ha més presència policial al carrer, així com un increment de l'ús d'obstacles mòbils als carrers molt concorreguts. A més, es crearà un grup específic permanent perquè faci anàlisis de riscos i valori l'adopció de mesures de protecció addicional en temps real; es faran estudis de les zones amb més afluència de gent i de caràcter simbòlic per reforçar-ne la seguretat i es millorarà la qualitat i la definició de les càmeres de videovigilància. Així ho han anunciat el conseller de l'Interior, Joaquim Forn; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, després de la reunió a l'Ajuntament.

Així, en els punts més sensibles de la ciutat els Mossos i la Guàrdia Urbana tindran una presència policial un 10% més gran. En aquestes zones, ha precisat Ada Colau, les patrulles de la Guàrdia Urbana seran de tres agents, en comptes de dos. L'increment també es portarà a terme en esdeveniments de gran afluència, com partits de futbol, concerts, manifestacions o festes majors. La conselleria d'Interior es reunirà, a més, amb la Fundació Sagrada Família per debatre les mesures concretes al temple, a petició de la mateixa organització. "Creiem que és oportú que la gent se senti segura. És important un reforç de la percepció de seguretat per part de la gent", ha assegurat el conseller de l'Interior, Joaquim Forn.

Enric Millo, per la seva banda, ha defensat que des del "minut zero" dels atemptats "la col·laboració i cooperació" entre els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana ha estat "fluida, constant i permanent". El delegat del govern espanyol ha rebutjat comentar el comunicat conjunt dels sindicats majoritaris dels cossos de seguretat de l'Estat, que qüestionaven l'actuació de la política catalana i lamentaven haver estat apartats de les investigacions. "No entraré a opinar un manifest de caràcter sindical, i reitero una vegada més que l'actuació dels Mossos s'ha fet amb la col·laboració i la feina conjunta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que han estat tot aquest temps operant d'acord amb criteris tècnics i amb total lleialtat", ha reivindicat Millo, que ha assegurat que la relació "continuarà sent fluida" i que "ja hi haurà temps d'establir mecanismes de millora".

A banda, la Junta ha projectat una nova sala conjunta de prevenció i gestió d'Emergències a l'antic Palau d'Esports de Barcelona, així com el reforç de la formació dels professionals en detecció de radicalismes i gestió d'emergències. Segons ha assenyalat Colau, aquest és un projecte en què s'estava treballant des de fa temps, ja que l'actual sala, al carrer Lleida, "ha quedat petita i antiquada". Forn, Colau i Millo han coincidit a agrair als cossos de seguretat i als serveis d'emergència la "gran tasca" d'aquests dies, i l'alcaldessa de Barcelona ha anunciat que la ciutat acollirà properament un acte específic en honor de la Guàrdia Urbana i el servei local d'atenció a les víctimes, a qui es concedirà la medalla d'honor al mèrit cívic.