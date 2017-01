Montserrat diu ara que només estan estudiant si cal reformar els trams del copagament farmacèutic

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha aclarit les declaracions que va fer aquest dilluns en què va assegurar que cal "ajustar" el copagament per fer que aquells jubilats que cobren les pensions més altes també paguin més pels fàrmacs. En una entrevista a TVE, Montserrat a afirmat que de moment només estan estudiant si cal reformar els trams del copagament farmacèutic, concretament, el que va dels 18.000 euros als 100.000.

La ministra ha deixat clar, però, que no "s'incrementarà el copagament" farmacèutic pels pensionistes –tampoc els de rendes de 18.000 euros, ha dit– i que volen mantenir la reforma que es va fer del copagament farmacèutic en l'anterior legislatura. Montserrat ha defensat que "el copagament no ha de ser una barrera per accedir als medicaments", tal com van acordar amb Ciutadans, ha assegurat, a l'establir el pacte de legislatura.

Montserrat ja havia explicat en la compareixença que va fer davant la comissió de Sanitat del Congrés del 20 de desembre. Montserrat ha explicat que quan tinguin l'informe fet, el donaran a conèixer, però que "estudiar" la reforma dels trams "no vol dir que ho acabin fent". Estudiar el tram dels pensionistes entre 18.000 i 100.000 euros no vol dir que "se'ls hagi d'incrementar el copagament", sinó que també pot voler dir "abaixar-li a qui rep menys".

La ministra va explicar aquest dilluns que cal "ajustar" el copagament per fer que aquells jubilats que cobren l es pensions més altes també paguin més pels fàrmacs. Montserrat, en declaracions a Ràdio 4, va dir aquest dilluns que el canvi se centraria en els pensionistes que cobren entre 18.000 i 100.000 euros l'any, una franja prou àmplia per introduir nous topalls més elevats. Els que cobren menys de 18.000 euros seguirien pagant un màxim de 8 euros al mes, va precisar. "Qui més té hauria de pagar més", va dir la ministra. Tot i així, no va precisar la magnitud dels canvis. En un tuit, després va desmentir que el copagament s'apujaria pels pensionistes de més de 18.000 euros.