Mor el pare d'una de les famílies més nombroses d'Espanya

José María "Chema" Postigo, famós per ser pare de 18 fills, ha mort aquest dilluns víctima d'un càncer, segons ha informat la seva dona Rosa Pich-Aguilera a través d'Instagram. La missa funeral s'oficiarà dimecres a les 11 del matí a Santa Maria del Mar.

Rosa Pich ha publicat una foto d'ella i el seu marit en el llit i ha escrit: "Déu és el nostre Pare. És molt bo encara que a vegades no l'entenem. Fa una hora Chema se'ns n'ha anat al cel per sempre, per sempre, per sempre".

Família nombrosa europea de l'any

La família Postigo té actualment 15 fills, i va ser elegida al 2015 família nombrosa europea de l'any, un premi concedit per l'Europan Large Families Confederation, com a "exemple de lluita, afany de superació i aposta per la vida". El fill més petit té 7 anys, i el més gran, 25.

Van tenir 18 fills, però els tres primers van morir per cardiopaties congènites. Els doctors els van recomanar no tenir més fills però Pich-Aguilera i Chema s'havien casat per tenir una família i en van tenir 15 més. Rosa Pich va publicar un llibre el 2014, titulat '1, 2, 3... hijos'.