Els Mossos maten a trets a Cambrils quatre presumptes autors d'un altre atemptat terrorista

Hores després de l'atemptat de Barcelona, cap a la una de la matinada, cinc homes han intentat cometre un altre atemptat terrorista aquesta nit al Passeig Marítim de Cambrils. Han atropellat cinc vianants al volant d'un cotxe, incloent-hi una agent dels Mossos, i el vehicle ha bolcat. Els atacants n'han sortit carregats amb el que podrien ser cinturons amb explosius, segons fonts primeres informacions de fonts policials. Després hi ha hagut un tiroteig en què els Mossos han mort a trets quatre dels presumptes terroristes i n'han deixat un cinquè ferit.

Agents de la unitat d'artificiers analitzen els cinturons, per comprovar si contenen explosius, i el vehicle. Els Mossos d'Esquadra han demanat a la població de Cambrils que no surti de casa o, que si és al carrer, entri a l'interior d'un immoble. Oficialment, els Mossos parlen de "possible atemptat terrorista" i diuen que treballen amb aquesta hipòtesi. també afirmen que han "abatut" els atacants. Diversos testimonis asseguren que s'han sentit trets al Passeig Marítim, a l'alçada del Club Nàutic i d'altres que han vist diversos cossos a terra.

Treballem amb la hipòtesi que els fets de Cambrils responen a un atac terrorista. Hem abatut els presumptes autors. — Mossos (@mossos) 17 d’agost de 2017

Un testimoni dels fets, Hèctor Mestres, ha explicat que era amb uns amics a un local de Cambrils prenent unes cerveses quan han sentit trets. De fet, ha assegurat que no s’ha tractat d’un o dos trets, sinó de més d’una desena. D’entrada, han pensat que era el soroll d’uns petards, però quan han vist un agent policial corrent i demanant que les persones es tanquessin dins els establiments, s’han alarmat. Ara continuen tancats dins un local de restauració de la zona.

Pau Fortuny, que viu al passeig Marítim, a uns 200 metres del Club Nàutic de Cambrils, explica que quan tornava a casa ha sentit trets. "He vist molta gent corrents, he sentit trets i ha començat a venir policia dient que tothom entrés a casa. Després s'han continuat sentit trets però ara sembla que la cosa s'ha estabilitzat", ha explicat a la 1.30 h. El Passeig Marítim continua pres per cotxes de policia.

Aleix Folch també tornava al seu domicili després de passar una estona al passeig marítim de Cambrils quan ha sentit el soroll d’un vehicle que feia una forta frenada, just al davant del club nàutic. Tot seguit, ha vist els cossos de dues persones estirats al terra. Llavors ha començat a sentir un reguitzell de trets, que ha durat prop d’un minut i mig. Els agents de policia també han passat per davant del seu carrer per demanar que tothom es quedi tancat dins els seus habitatges.