Els Mossos registren la mesquita de Ripoll per buscar pistes sobre l'imam

Els Mossos d'Esquadra han entrat aquesta tarda a la mesquita de Ripoll per buscar pistes sobre l'imam Abdelbaki Es Satty, el presumpte cervell de la trama terrorista que va atemptar a Barcelona i Cambrils. Els cossos policials, però, no busquen informes ni documentació, sinó ADN per comprovar si l'imam pertany a un dels cossos sense identificar de l'explosió d'Alcanar, segons apunten fonts de l'ARA. Des de llavors, la policia ha trobat entre la runa les restes de dues o tres persones.

L'imam Abdelbaki Es Satty, de 40 anys, fa que està desaparegut des de dies abans dels atacs de dijous. El seu company de pis, que vivia en una habitació rellogada, va explicar que Es Satty ja no exercia com a imam al municipi i que aquest dimarts li va dir que s'anava de viatge al Marroc, on tenia dona i fills.

Amb aquest, ja són nou els domicilis escorcollats a Ripoll pels Mossos d'Esquadra. Divendres la policia catalana ja va registrar l'habitatge de l'imam a Ripoll, que no té antecedents per terrorisme, si bé va tenir relació amb un dels investigats pels atemptats de l'11-M.