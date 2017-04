L'Audiència Nacional investiga si les retallades van causar 10 morts en les llistes d'espera de la Vall d'Hebron

L' Audiència de Barcelona ha ordenat que s'investigui si la mort de deu pacients del servei de cardiologia de l’ hospital Vall d'Hebron estan relacionades amb la incidència de les retallades econòmiques a les llistes d'espera, tal com avança avui 'La Vanguardia'. Si fos així, aquests casos podrien incórrer en diversos "delictes d'ho­micidi per omissió o per imprudència”.

La investigació s'ha obert arran de la denúncia de Manuel Galiñanes, l'excap del departament de Cardiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, davant la fiscalia. El cas també va arribar al Síndic de Greuges l'octubre del 2015 i Galiñanes va ser cessat del seu càrrec i substituït pel cap clínic d'aquest servei, Albert Igual.

La fiscalia va arxivar la denúncia després de rebre un informe de l’ Institut Català de la Salut (ICS) que negava les irregularitats.

La investigació oberta ara és fruit del recurs presentat davant l'Audiència Nacional per aquesta qüestió després que tant la fiscalia primer, com el jutjat d'instrucció número 27 arxivessin el cas.

El tribunal assenyala que no comparteix “que les decisions polítiques, de qualsevol naturalesa, no poden tenir conseqüències juridicopenals en cap cas". En aquest sentit, estableix que s'ha d'investigar si per acció o omissió hi ha responsabilitats penals.

Galiñanes assegura en la seva denúncia que hi havia pacients amb malalties greus que havien de ser operats urgentment i no es va fer degut a les retallades. Així, en comptes de quinze intervencions a la setmana, només se'n van fer tres. A banda, i sempre d'acord amb el facultatiu, es van modificar les llistes d'espera del servei per amagar-ho.