Poble Lliure assistirà a la manifestació contra els atemptats i es desmarca de la CUP, que encara no ho ha decidit

La CUP encara no ha decidit si assistirà a la manifestació convocada per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat pel dissabte 26 d'agost contra els atemptats terroristes de dijous. Tal com ha explicat la diputada Mireia Boya a Catalunya Ràdio, posen com a condició que la pancarta la portin "taxistes, infermers, metges, o Mossos", però no els reis d'Espanya i els representants polítics.

En canvi, un dels moviments polítics que integren la CUP, Poble Lliure, sí que ha decidit que hi assistirà. De la mateixa manera que demana que la reacció contra l'atemptat no dilueixi el camí cap al referèndum de l'1 d'octubre.

315x459 El comunicat de Poble Lliure El comunicat de Poble Lliure

Boya també ha criticat la presència dels reis d'Espanya a Barcelona després de l'atemptat per la seva relació els països que financien els terroristes. "El rei, que porta uns dies passejant-se per aquí, no és benvingut. Tothom sap quines són les relacions d'amistat i econòmiques de la monarquia espanyola, les seves relacions amb les monarquies pèrsiques, com Qatar i els Emirats Àrabs, que financen al Daeix i que són culpables del que va succeir el dijous a Barcelona. És una hipocresia enorme que el rei vingui a passejar-se per aquí".

Des de Endavant el dissabte van emetre un comunicat en què mostraven tota la seva solidaritat amb les víctimes i condemnaven els terroristes i a Daeix, però criticaven la hipocresia dels països occidentals: "En la lluita contra el Daeix no podem deixar d’assenyalar les causes que l’alimenten, i que un cop passat el dol caldrà denunciar amb tota la intensitat. La guerra imperialista de 2003 i l’ús i finançament del Daeix per part de les monarquies absolutistes del Golf Pèrsic en la seva lluita per estendre el seu domini a la regió es troben en l’origen de tot plegat. Unes monarquies que compten com a ferms aliats amb els països occidentals i les grans multinacionals, Estat espanyol i IBEX 35 inclosos"