Rajoy es compromet a treballar juntament amb el Govern i actuar "com un equip" davant l'atemptat de Barcelona

Crides a la unitat política. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el català, Carles Puigdemont, han subratllat la importància de treballar coordinadament i com un equip per lluitar contra el terrorisme després dels atemptats a Barcelona i Cambrils, que han deixat 14 morts i més d'un centenar de ferits.

En una compareixença conjunta després de presidir una reunió del gabinet de crisi a la conselleria d'Interior de la Generalitat, Rajoy ha dit que independentment de la ideologia de les diferents institucions, totes estan "decidides a tirar del mateix carro" i treballar de manera conjunta. "És molt important que siguem capaços de treballar com un equip", ha afirmat Rajoy, per tal de generar confiança davant la principal amenaça a Europa, el terrorisme. "El que ens fa més eficaços en la lluita contra el terrorisme és que tots els dirigents polítics estiguem units", ha afirmat.

Al seu torn, Puigdemont ha llançat un missatge de "serenitat i confiança" perquè gràcies a les forces de seguretat podem viure en pau. El president català ha agraït a Rajoy i als membres del seu gabinet la resposta i el suport en aquests moments. "Hem vist una resposta admirable de la nostra societat davant dels atemptats de Barcelona i Cambrils", ha afegit Puigdemont, que ha fet una crida a "aixecar-se" i "guanyar la batalla del terrorisme" amb "solidaritat, convivència, llibertat i respecte". Puigdemont ha dit que l'actitud de la gent de tornar a la Rambla i participar en el minut de silenci evidencia aquesta voluntat de fer front a l'amenaça terrorista.

Unitat política al minut de silenci a la plaça Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha agraït avui la resposta "immensa i impressionant" dels ciutadans de Barcelona després del minut de silenci celebrat a la plaça Catalunya. "La resposta de la gent a Barcelona ha sigut immensa, impressionant. Aquesta és la derrota del terrorisme, el crit espontani de #Notincpor", ha destacat en un apunt a Twitter posteriorment. Puigdemont ha participat juntament amb els principals representants de tots els partits polítics en el minut de silenci que s'ha fet a la plaça Catalunya, on també hi havia el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el rei, Felip VI.

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha fet una crida a aparcar les diferències polítiques i a "afrontar junts i tots de bracet" el desafiament terrorista després de l'atemptat a la Rambla de Barcelona. "Tots compartim un desafiament comú i això està per sobre d'idees i creences", ha anotat el líder socialista. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha remarcat que els atemptats no infringiran els valors democràtics: "Seguirem vivint la ciutat sense por. No guanyaran aquest combat"."Ahir ens van fer mal, però no prevaldran i no canviarem, seguirem sent una societat civilitzada, oberta, acollidora i que estén els braços al món", ha afegit Iceta.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha recordat que Barcelona ha sigut "referència de la tolerància i la llibertat", i ha advertit: "És un dia per dir als terroristes que no renunciarem a la defensa dels drets humans, de les llibertats, de la tolerància i de la democràcia. Tots som Barcelona". El màxim dirigent de Catalunya en comú, Xavier Domènech, ha destacat que Barcelona seguirà sent una ciutat "oberta, solidària, mestissa, capital de Catalunya i fraternal amb tots els pobles germans de l'Estat", malgrat l'atemptat a la Rambla. Domènech ha recordat que no és la primera vegada que la ciutat rep "l'atac de l'horror, del terror i del feixisme via bombes, com va passar amb la Guàrdia Civil, i sempre ha reaccionat amb solidaritat".

Des de les files del PP català, el president Xavier García Albiol, ha instat els partits a donar una resposta unitària: "El que ha passat a Barcelona és motiu més que suficient perquè tots deixem de banda les nostres diferències, el que ens separa, i treballem en la mateixa direcció, asseguts a la mateixa taula, i donem una resposta unitària". El líder de Cs, Albert Rivera, també ha reclamat "unitat política" i ha destacat que a Espanya "s'ha derrotat el terrorisme quan els partits han estat junts".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, també ha volgut transmetre un missatge de "solidaritat, condemna, fermesa i convivència", i ha assegurat que els bascos se senten "més agermanats que mai" amb "el poble de Catalunya" .