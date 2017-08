L'arquebisbe Omella: "La unió ens fa forts i la divisió ens corroeix i ens destrueix"

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha cridat avui la societat en conjunt a ser "artesans de la pau" durant l'homilia que ha fet en la missa celebrada a la basílica de la Sagrada Família, que aquest diumenge s'ha dedicat a recordar les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla i Cambrils.

Davant d'una àmplia representació d'autoritats catalanes i espanyoles, a més de membres d'altres confessions religioses com la musulmana, el cardenal ha demanat unitat per poder mirar al futur amb esperança.

"Aquest és un bonic mosaic. Tots units amb l'objectiu comú de la pau, el respecte, la fraternitat i l'amor solidari. La unió ens fa forts. La divisió ens corroeix i ens destrueix", ha subratllat davant d'una basílica plena de ciutadans i en presència dels reis Felip i Letícia i amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, i el primer ministre del país lusità, Antonio Costa, a primera fila.

540x306 Les principals autoritats durant la missa a la Sagrada Família / SERGIO BARRENECHEA / EFE Les principals autoritats durant la missa a la Sagrada Família / SERGIO BARRENECHEA / EFE

El màxim representant de l'Església catòlica a Catalunya ha assegurat que "acudim a aquest temple per demanar a Déu que curi els ferits pels atemptats i que concedeixi a aquest món poder viure en pau i concòrdia".

En aquesta línia, ha subratllat que "la pau és el millor aliment de les nostres vides i per guanyar-lo no hem d'escatimar esforços". "Que se'ns concedeixi a tots ser artesans de la pau", ha demanat.

El cardenal, que ha llegit els missatges que li ha enviat el papa Francesc per fer arribar el seu dolor pels atemptats, ha qualificat de "pecat gravíssim" atemptar "contra la vida de semblants, gent innocent i nens" i ha demanat a Déu que "canviï els nostres cors de pedra i ens doni un cor de carn ple de fraternitat, misericòrdia i pau".

Abans d'Omella, ha pres la paraula el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, que ha instat també a fer que tot el dolor viscut a Catalunya aquesta setmana deixi pas a "un nou estil de convivència que respecti els drets humans i vetlli per la dignitat, i se superi així tota diferència i exclusió".

540x306 El rei Felip VI i la reina Letizia Ortiz a la Sagrada Família / SERGIO BARRENECHEA / EFE El rei Felip VI i la reina Letizia Ortiz a la Sagrada Família / SERGIO BARRENECHEA / EFE

Els reis han presidit aquesta missa, oficiada en català i castellà, en record de les víctimes dels atemptats de la Rambla i Cambrils (Baix Camp), a la dreta de l'altar major, al costat de Rebel·lo de Sousa.

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría; la presidenta del Congrés, Ana Pastor; l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena; la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat; el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, han acudit també a aquesta missa per la pau i la concòrdia en record de les víctimes.

Entre els assistents també hi havia l'expresident de la Generalitat Artur Mas, així com representants dels diferents partits polítics, dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i dels Mossos d'Esquadra, per mostrar la seva solidaritat amb les víctimes.

El Cor de Cambra Francesc Valls ha posat el to a aquesta missa per la pau i la convivència, a la qual han assistit centenars de persones, moltes d'elles turistes, que des de primera hora del matí s'han esperat a les portes de la basílica.

Un gran desplegament policial ha acordonat la zona, on també s'han traslladat equips sanitaris d'emergència i de la Creu Roja.

La missa s'ha acabat amb el cant del 'Virolai' i un fort aplaudiment dels assistents en homenatge a les víctimes quan les autoritats ja abandonaven la basílica.

Missa a Tarragona

L'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol Balcells, en una missa solemne celebrada a la catedral de Tarragona, ha fet avui una crida a la societat perquè no es paralitzi "per la por ni per l'aflicció" després dels atemptats d'aquesta setmana a Barcelona i Cambrils.



"Encara estem consternats per les nombroses víctimes mortals, així com per les desenes de ferits que han causat els terribles atemptats terroristes" a Barcelona i a Cambrils, en la nostra arxidiòcesi", ha dit Pujol.



I ha afegit: "Anem sabent a poc a poc els noms de les persones a qui els assassins han arrabassat la vida. Homes i dones del nostre país i molts de tot el món, perquè el mal no es para davant les fronteres".



Després de recordar el "dolor immens" per "la barbàrie d'aquest atemptat, i el menyspreu que significa per la vida humana i la seva dignitat", s'ha centrat en la reacció de molta gent davant d'aquesta "acció tan inhumana", en paraules del Papa, expressada amb el crit de "No tenim por".



Finalment, l'arquebisbe de Tarragona ha informat que ha rebut el condol dels bisbes de Catalunya, del president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez, i de molta gent, i ha fet seves les paraules del papa Francesc sobre "seguir treballant amb determinació per la pau i la concòrdia en el món".