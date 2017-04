El Síndic renya l'Ajuntament d'Arenys de Mar per no haver netejat l'abocador amb 5.000 pneumàtics

El Síndic de Greuges ha instat l' Ajuntament d'Arenys de Mar que netegi l' abocador il·legal i incontrolat de pneumàtics que es troba en una parcel·la dins el seu terme municipal. El Síndic també ha demanat a l'Agència de Residus de Catalunya que "efectuï les actuacions pertinents d'assistència i de cooperació per restituir el medi, regenerar l'espai degradat i garantir la salut i la seguretat públiques".

En el seu informe, l'organisme ha subratllat la inactivitat de les administracions davant aquest abocador il·legal on hi ha més de 5.000 pneumàtics i del qual es té constància des del 2002. L'Ajuntament, en lloc d'adoptar mesures per retirar-lo i acabar amb el que comporta un gran risc per al medi ambient i la salut, es va limitar a iniciar procediments administratius perquè els propietaris dels terrenys se'n fessin càrrec.

Per part de l'Agència de Residus, les actuacions que consten en relació amb l'abocador de pneumàtics es limiten a una petició d'informació el 2013 i la seva resposta el 2016.

Segons el Síndic, un cop constatada l'existència de l'abocador incontrolat i els riscos que comporta, les administracions implicades haurien d'haver actuat de manera immediata. El Síndic també ha demanat informació dels 19 suposats abocadors incontrolats de la demarcació de Barcelona per saber si s'havien adoptat mesures per retirar-los.