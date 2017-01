Sindicats i professionals sanitaris alerten del col·lapse a les urgències hospitalàries

Els professionals d'urgències de diversos hospitals alerten que aquests serveis estan col·lapsats i que s'atenen els pacients en condicions límit. Des del sindicat de Metges de Catalunya expliquen que en molts centres hi ha llits als passadissos i que el temps d'espera quan no hi ha un risc vital per la vida dels pacients pot arribar a 12 hores. Des del departament de Salut eviten parlar de col·lapse, però admet que hi ha una situació de "saturació", però que és el "patró típic" d'aquests mesos de l'any, quan s'incrementa més la demanda.

"La grip ha estat la gota que ha fet vessar el got", diu el cirurgià d'urgències del Consorci Sanitari de Terrassa Xavier Lleonart, que aquest dimecres tenien 25 pacients a urgències pendents d'un llit per poder ingressar-los. Però la situació ve de lluny i el secretari general de Metges de Catalunya, Josep Maria Puig, ha explicat a l'ARA que la grip no és el que fa col·lapsar les urgències, sinó que "les retallades que s'han patit durant els últims 6 anys de crisi econòmica" en són les principals responsables, ja que "han fet perdre entre 9.000 i 10.000 milions d'euros", cosa que evidencia que la situació ara "sigui molt tensa".

Segons Puig, la situació de "col·lapse és generalitzada a molts hospitals de Catalunya" i un dels punts que podrien ajudar a solucionar-ho, defensa, seria incrementar el nombre de llits o obrir les plantes que estan tancades, ja que alerta que en els últims 6 anys "s'han perdut al voltant de 1.200 llits".

Ara bé, la directora de l'Àrea d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut, Cristina Nadal, defensa que cada any el departament incrementa els recursos per fer front a l'increment de demanda que hi ha en aquesta època de l'any. Així, segons explica Nadal aquest any han aportat 16,8 milions d'euros, un milió d'euros més que l'any passat, "la xifra més alta dels últims anys", assegura. Cada centre és "l'encarregat de gestionar els recursos que rep en funció de l'increment de la demanda", explica Nadal.

Per fer front a l'increment de la demanda, per exemple, a l'hospital Parc Taulí de Sabadell aquest dimarts van obrir les plantes amb llits que tenien tancades, concretament, 14. Tot i això, la Cristina, portaveu del col·lectiu de professionals sanitaris que s'han unit amb el nom 'Professionals d'urgències que no podem més', assegura que el "col·lapse encara no ha millorat" i que en una de les unitats d'urgències que té capacitat per a 38 persones, "se n'han atès 73, cosa que comporta posar llits als passadissos i en cadires".

Segons dades del departament de Salut, des del 2014 que els serveis d'urgències atenen un 3% més de mitjana de pacients i l'any passat es va situar en 5,8 milions de persones a hospitals, Centres d'Atenció Primària (CAP) i Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM). Només als centres hospitalaris, han rebut de mitjana en l'últim any 9.500 visites diàries als serveis d'urgències.