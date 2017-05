Un centenar de persones escridassen el bisbe de Solsona a Tàrrega

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha sortit escortat aquest diumenge pels Mossos d'Esquadra, la Policia Local i alguns feligresos, de l' església parroquial de Santa Maria de l'Alba. Davant la parròquia, a la plaça Major, hi havia un centenar de manifestants aquest migdia per rebutjar les seves últimes declaracions, en què relacionava l' orientació sexual amb l'absència de la figura paterna.

Convocada pel col·lectiu per l' alliberament LGTBI De Transcantó, la protesta s'ha fet coincidint amb les confirmacions que ha oficiat Novell a la parròquia. El portaveu del col·lectiu, Marc Andreu, ha reivindicat que cal "reaccionar davant de qualsevol agressió homòfoba i LGTBIfòbica" i ha afegit que no és el primer cop que reben "ofenses i faltes de respecte per part de Novell", que asseguren que no s'ha disculpat.

La concentració s'ha convocat a les 12.30 hores i mitja hora abans ha començat la cerimònia de confirmacions. A fora els concentrats han desplegat pancartes on es podien llegir lemes en contra de l' homofòbia i a favor de la llibertat sexual. Així mateix, s'han pogut sentir càntics com els de "Bisbe, dona la cara", "Estimem com volem", "L' homofòbia té cura, és educació" o o "Bisbe, no ets benvingut".

540x306 La protesta davant de l'església de Tàrrega, contra les declaracions del bisbe de Solsona / ACN La protesta davant de l'església de Tàrrega, contra les declaracions del bisbe de Solsona / ACN

Després de la lectura del manifest, els concentrats s'han dirigit a la porta lateral de la parròquia, on pels volts de les 13.30 hores ha començat a sortir la gent. Algun jove s'ha posat a resar al davant dels manifestants, mentre dues noies es feien petons a la boca per reivindicar la llibertat sexual.

Finalment, els Mossos d'Esquadra han entrat a l'església per poder garantir la seguretat del bisbe Novell quan sortís. Quan ho ha fet, s'han encès els ànims dels manifestants, que l'han escridassat amb més contundència i acompanyat fins al cotxe. Una vegada el bisbe ha entrat al cotxe i se n'ha anat, un grup de feligresos s'han tornat a abraçar al davant dels manifestants i han fet una pregària.