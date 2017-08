Soraya Sáenz de Santamaría aparca diferències amb el Govern i diu que la prioritat és ara la seguretat

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha visitat aquest dissabte al matí Cambrils, que dijous a la matinada va ser escenari d'un atemptat en què va morir una persona i cinc més van resultar ferides després que un vehicle amb cinc terroristes a dins envestís un control dels Mossos i atropellés unes quantes persones al seu pas. Els cinc terroristes van morir després de ser abatuts pels agents.

Sáenz de Santamaría ha aparcat les diferències amb el Govern i ha assegurat que aquest és un moment per "la unitat" i per "treballar tots junts i en equip". "Totes les forces i cossos de seguretat estant donant el millor de si mateixos per garantir aquesta seguretat, que ara és el primer", ha dit la vicepresidenta espanyola davant del Club Nàutic, on dijous va tenir lloc l'atemptat. També ha explicat que "des del minut zero treballa un comitè de crisi en què hi ha representades totes les forces de seguretat de l'Estat".

La vicepresidenta del govern espanyol també ha confirmat que tots els membres del seu executiu amb competències en la gestió d'aquests atemptats han estat en contacte amb els consellers del Govern. "Jo mateixa he parlat amb el vicepresident Junqueras", ha dit. I ha assegurat que aquesta col·laboració és "un exemple de com funcionen les coses i com funcionen sempre" perquè, a més –ha afegit– "en aquest nivell operatiu sempre hi ha hagut col·laboració màxima". "I aquesta és la línia en què hem de continuar treballant", ha reiterat.

Sáenz de Santamaría ha agraït la tasca de les forces de seguretat per la seva actuació i per haver fet de Cambrils també "el símbol de la defensa de la llibertat i de la tolerància". "Aquest municipi mereix recuperar la normalitat com més aviat millor", ha afegit.