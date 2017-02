El TSJC ratifica una condemna contra Uralita pel cas d'un extreballador que va emmalaltir

Els tribunals han tornat a donar la raó a un extreballador afectat per exposició a l'amiant, d'acord amb una nota de premsa feta pública pel Col·lectiu Ronda. L'home, en situació d' incapacitat permanent absoluta per adenocarcinoma de pulmó (un tipus de càncer), ja comptava amb una sentència favorable de la sala 4 del Jutjat Social de Barcelona des de l'any 2015. El veredicte establia que l'empresa Uralita, propietària de la fàbrica Rocalla de Castelldefels, on l'afectat treballava, havia d' indemnitzar-lo amb 342.142 euros.

Uralita va interposar aleshores un recurs al Tribunal Superior de Justícia (TSJC) que ara ha estat desestimat. La nova sentència ratifica les conclusions del Jutjat Social de Barcelona número 4 que declarava la responsabilitat empresarial per la manca de mesures de seguretat i higiene en la manipulació de les fibres de l'amiant per part del treballador.

Així, el TSJC assegura, en contra del criteri de l'empresa, que tot i que la normativa de l'amiant no estés del tot desenvolupada fins al 1997, això no significa que no s'haguessin de respectar les normes per controlar la nocivitat de l'amiant i, per tant, per protegir al treballador amb anterioritat.

Miguel Arenas, advocat del denunciant i membre del Col·lectiu Ronda ha declarat que la nova sentència "demostra la fermesa amb la qual es va posant de manifest com de nociu ha estat l'amiant i quines han estat les greus conseqüències derivades d'estar en contacte amb un material clarament perjudicial sense que les empreses productores adoptessin mesures de seguretat".

Es calcula que entre el 8 i el 15% dels càncers de pulmó diagnosticats en tot el món són causats per l'amiant. Actualment, el número de malalts de càncers de pulmó i pleura, abestosi i plaques pleurals (afeccions també directament relacionades amb l'exposició a l'amiant) és més alt que mai, ja que aquestes patologies tenen un període de latència d'uns 40 anys i entre els anys 70 i 80 es quan es va registrar la major entrada del mineral de l'amiant al país. La Unió Europea calcula que d'aquí a 2030 morirà mig milió de persones per malalties associades a l'amiant.



Les fàbriques d'Uralita a Catalunya (com la de Castelldefels i la de Cerdanyola del Vallès) són dos dels punts amb major afectació d'aquestes patologies relacionades amb exposició a l'amiant d'Espanya.

A finals del 2016, el Jutjat Social número 3 de Barcelona ja va reconèixer com a malaltia professional el càncer d'esòfag que va acusar la mort a un home que havia treballat més de dues dècades a la mateixa fàbrica de Castelldefels.