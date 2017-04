L'Agència Europea del Medicament serà a la Torre Agbar si Barcelona n'és la seu

Si finalment l'Agència Europea del Medicament ve a Barcelona s'instal·larà a la Torre Glòries, anomenada abans Torre Agbar. Així ho han acordat les diverses institucions implicades en una reunió entre l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el tinent d'alcaldia d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni; la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat; i el conseller de Salut, Toni Comín.

La Torre Glòries té 33.000 m2 -tindria lloc per als 900 treballadors de l'Agència Europea del Medicament- i ha estat escollida per la seva bona situació i connectivitat amb la resta de la ciutat. L'Ajuntament ja disposa de la carta d'acceptació de la propietat de l'edifici (Merlin Properties Socimi), que mantindrà l'exclusivitat per a ser la seu d'aquest organisme europeu.

L'Agència es va inaugurar l'any 1992. Ja aleshores, Barcelona també va presentar la seva candidatura per ser-ne la seu, però va quedar en segon lloc per darrere de Londres. Ara, amb el Brexit, diversos organismes oficials han de canviar de ciutat, i Barcelona va alçar el dit per rebre aquesta institució d'avaluació científica, supervisió i control de la seguretat dels medicaments a la UE. També han presentat candidatura Amsterdam (Holanda) i Lilla (França).

Les tres administracions -Ajuntament, Generalitat i Estat- estan treballant de forma conjunta per impulsar la candidatura, que ha rebut el suport explícit del president del govern espanyol, Mariano Rajoy. En la reunió d'aquest divendres també s'ha acordat impulsar la creació del Consell Ciutadà de Suport, amb l'objectiu que sumi adhesions a la candidatura. Segons defensa l'Ajuntament, ser la seu d'aquest organisme suposaria "un reforç molt important pel desenvolupament econòmic i social" de la ciutat, de Catalunya i de l'Estat.

De fet, més enllà dels treballadors de l'Agència, l'organisme rep unes 40.000 visites l'any i hi ha una xarxa de 1.600 empreses que també es poden moure per acompanyar-la a la seva seu. La seva ubicació a la plaça de les Glòries seria una nova empresa que es trasllada al 22@, on hi ha empreses com el bufet Cuatrecasas, Mediapro, Indra o RNE i EFE.