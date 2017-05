Totes les noves escoles de Barcelona seran innovadores

Quan el 2009 va inaugurar-se l’Escola dels Encants -un dels centres pioners en innovació a Barcelona- estava pràcticament en minoria. Per poder seguir el seu mètode “calia justificar-se tota l’estona” davant dels pares i “demanar la confiança a les famílies per tirar endavant”, recorda Agnès Barba, la directora.

Vuit anys després les escoles innovadores han passat de ser l’excepció a ser el model més desitjat. I el curs que ve totes les escoles públiques de nova creació de Barcelona -un total de sis- seran innovadores. Estan situades en alguns dels barris amb més demanda de places de la ciutat: Gràcia, l’Eixample (3 escoles), les Corts i Sant Martí. Totes estaran en barracons menys l’Anglesola (les Corts), ja que els alumnes d’aquesta escola cursaran els estudis a Can Rosés -una antiga masia del barri que actualment és una biblioteca municipal- a l’espera que es construeixi el nou centre.

“Totes són innovadores, però cada una té el seu projecte propi”, matisa el director de l’àrea de servei d’educació i territori del Consorci d’Educació de Barcelona, Pere Masó, que afegeix que el denominador comú és que “posen l’alumne al centre de l’aprenentatge”. De fet, per intentar “aprofitar l’empenta” de les escoles innovadores consolidades de la ciutat, la majoria dels nous centres tindran equips directius formats per membres provinents d’aquests espais: Encants, l’Univers, La Llacuna o L’Arenal de Llevant, entre d’altres. Demà se celebra el sorteig per decidir quins alumnes entraran als centres de primària i ESO de Barcelona.

“Hi haurà escoles que tindran molta interrelació entre la zona del pati i l’aula, d’altres que se centraran en el treball cooperatiu, d’altres que barrejaran les edats, d’altres que no utilitzaran llibres de text i d’altres que sí; i d’altres que treballaran de manera interdisciplinària, intentant no fer seguidisme de les assignatures tradicionals”, apunta Masó. Gairebé totes les escoles noves han omplert totes les places disponibles a la preinscripció, segons el director de l’àrea de servei d’educació i territori del Consorci.

L’any passat desenes de famílies que volien inscriure els seus fills en escoles innovadores es van manifestar per poder tenir plaça. Una de les solucions va ser fer bolets -grups addicionals- en alguns d’aquests centres. “El que hem aconseguit aquest any creant les noves escoles és un reequilibri de l’oferta. Això ha fet que la demanda s’hagi repartit i que les famílies no només escullin una escola, sinó un grup de centres”, apunta Masó.

En la línia de reequilibrar l’oferta, el Consorci, Escola Nova 21, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’ Associació Rosa Sensat es van aliar aquest gener perquè 152 centres de la ciutat es formin en innovació educativa. El projecte, que porta per nom Xarxes per al Canvi, durarà tres anys.

Per al secretari de polítiques educatives del departament d’Ensenyament, Antoni Llobet, és “evident que estem en un procés en què és important que el sistema educatiu doni resposta a l’entorn canviant que vivim” i recorda que l’objectiu no ha de ser la innovació en si, sinó “l’èxit de tots els alumnes”. “Cada cop hi ha més centres que innoven amb un procés planificat que es basa en evidències”, diu el secretari, que afegeix que “el canvi és rigorós i s’està coent a foc lent”.

Una de les claus de la transformació -per a Llobet- ha sigut el desplegament de la llei d’educació de Catalunya (LEC). “El decret d’autonomia de centres, el de direccions i el de provisió de llocs de treball han possibilitat un canvi de paradigma”, considera. A més, també defensa que la LEC possibilita l’aprenentatge competencial -en el qual l’alumne adquireix habilitats i sap resoldre reptes-. Actualment, el currículum està integrat per competències i, per primera vegada, a primària s’ha avaluat seguint aquest sistema. El curs que ve també s’avaluarà per competències a secundària.

A petita escala, un altre dels canvis és que, a partir d’ara, els centres de Barcelona podran escollir entre diferents tipus de mobiliari. Fins ara, només podien obtenir bàsicament pupitres estàndards i cadires. El Consorci ha renovat el catàleg i els centres podran triar entre diferents tipus de taules, armaris, estores i altres materials.

Més estabilitat en les plantilles

Tot i aquests canvis, la directora de l’Escola dels Encants, Agnès Barba, reclama estabilitat en les plantilles per poder treballar amb continuïtat. “És difícil tenir els claustres cohesionats si cada any vas canviant el professorat”, apunta Barba, que considera que l’accés dels docents “s’ha de replantejar”.

En la mateixa línia, el director del programa Escola Nova 21, Eduard Vallory, reivindica que la “dinàmica de concursos de trasllat jerarquitzats per l’antiguitat del funcionari impossibilita mantenir projectes educatius avançats al sistema públic”. Aquest tema -continua-“s’ha de solucionar si es vol que els centres amb projectes propis actualitzats que ara neixen es mantinguin consistents en el temps”.