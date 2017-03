La UOC i la UPC adverteixen de la poca presència de dones a les carreres tecnològiques

Amb 15 anys un 25% dels nois s’inclina per estudiar enginyeria informàtica, per només un 9% de noies. La Universitat Oberta de Catalunya ( UOC) i la Universitat Politècnica de Catalunya ( UPC) han unit forces per conscienciar sobre les diferències de gènere entre l’alumnat de les titulacions d’informàtica, en què per cada nou homes només hi ha una dona. Per aquest motiu, han presentat el vídeo 'El que no t’expliquen', que s’ha elaborat conjuntament des dels estudis d’informàtica de les dues universitats, per promoure la presència de dones en carreres tecnològiques.

El vídeo recorda que des de petits ambdós sexes tenen les mateixes capacitats en l’ús i l’aprenentatge de les tecnologies. També s’alerta que en l’ adolescència els estereotips, els prejudicis i els missatges subliminars provoquen que moltes noies no vulguin apostar per aquest tipus de titulacions.

Segons un estudi de la UOC sobre sexisme acadèmic, les noies tendeixen a infravalorar la seva competència en matèries habitualment vinculades als homes, com la tecnologia i les matemàtiques. Això passa encara que tinguin més bones qualificacions que els nois. En canvi, els nois acostumen a sobrevalorar les seves competències en aquestes mateixes matèries, malgrat que les seves notes siguin més baixes que les de les noies.

La recerca, que ha durat sis anys, ha estat dirigida per Milagros Sáinz –investigadora principal del projecte i especialista en temes educatius i gènere– i s’ha portat a terme des del grup de recerca Gènere i TIC de la UOC.

Professors i famílies reforcen els rols de gènere

L'estudi, titulat 'Reptes de la persistència de rols i estereotips de gènere en l'elecció d'estudis superiors', conclou que els nois tendeixen a guardar més creences sexistes que les noies, en creure que els homes són millors en ciència, tecnologia i matemàtiques. En canvi, al contrari del que es pot esperar, ni nois ni noies consideren que les dones siguin millors en llengües i biologia que els homes. El treball també conclou que les noies acostumen a enfrontar-se al sexisme acadèmic, mentre que els nois eviten aquest tipus de situacions per no afrontar-ho.

Aquest estudi de la UOC, encara en curs, s'ha publicat amb motiu de la celebració dimecres del Dia Internacional de les Dones. Hi han participat més de 1.500 alumnes de secundària –amb edats entre 14 i 19 anys, provinents de sis instituts de Madrid i quatre de Barcelona–, dels quals s’ha fet un seguiment durant sis cursos acadèmics.

És la segona part d’una recerca més àmplia iniciada l’any 2012, quan es va posar el focus sobre el professorat. Els resultats d'aquella primera recerca indicaven que els professors de secundària reforcen els rols de gènere entre l’alumnat i que molts tenen diferents expectatives en funció del sexe dels alumnes.