Un mort i set ferits en ensorrar-se una casa al Montsià després d'una explosió

Una explosió ha afectat aquest dimecres a última hora una casa unifamiliar de la localitat d'Alcanar, al Montsià. Com a conseqüència de l'explosió la casa s'ha ensorrat, provocant la mort d'una persona i ferides a altres set. Dels ferits, un es troba en estat greu, després d'haver quedat atrapat sota la runa. La resta de ferits són lleus.

L'explosió ha afectat també les cases del voltant. Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla PROCICAT. Fins al lloc de l'explosió s'han desplaçat tècnics de Repsol, Gas Natural i Endesa, així com un tècnic del departament d'Indústria, per intentar esbrinar les causes de l'explosió.