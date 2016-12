L'atropellament d'un mosso a Rubí causa tensió entre el comissari en cap i els sindicats

"Hem estat jutjats, condemnats i linxats per mitjans de comunicació, societat i polítics de manera impune, ningú ens ha defensat ni representat com ens mereixem!". Aquest és un fragment del missatge de WhatsApp que convocava els agents dels Mossos d'Esquadra aquest vespre per protestar davant del restaurant on es feia el sopar de Nadal de la Direcció General de la Policia. La gota que ha fet vessar el got, diuen, és la decisió de deixar lliure -amb càrrecs, però sense esperar la intervenció del jutge- l'home que va atropellar un policia de paisà a Rubí dijous de la setmana passada. Una decisió que el catedràtic de dret de dret penal de la Universitat de Barcelona Joan Queralt i la presidenta de la Comissió de dret penal del Col·legi d'Advocats, Marina Roig, veuen perfectament legítima.

La convocatòria de la protesta ha reunit pel cap baix uns 200 policies en roba de carrer davant del restaurant It cuina de mercat, a la Via Augusta de Barcelona, on es feia el sopar de Nadal. Amb gorres de Pare Noel, nassos de pallasso, xiulets i botzines han escridassat cada un dels assistents al sopar. Han cridat eslògans contra el comissari en cap com "Trapero dimissió", "posa't l'uniforme i surt a patrullar", "tots són pallassos al circ de Trapero" i "toca la guitarra i no toquis els ous". Tots -menys "boti, boti, boti, Trapero el qui no boti", en castellà. També han fet crits a favor dels agents condemnats pel cas Benítez i del policia ferit a Rubí. Algunes parelles d'agents uniformats han controlat la concentració però això no ha evitat que fins i tot es llancés algun petard al carrer.

A la concentració la majoria de crits han estat contra Trapero, de qui han demanat la dimissió

Els arguments jurídics no convencen els policies i membres d'alguns sindicats que fan circular bromes i crítiques contra el comissari en cap, Josep Lluís Trapero, a qui atribueixen la decisió de deixar lliure el conductor. Els agents de paisà van voler aturar el conductor perquè el van confondre amb el sospitós d'una sèrie de robatoris. Però l'home va declarar que no es va adonar que fossin policies. En lloc d'aturar-se va accelerar, tement per la seva seguretat, i va atropellar un agent, que es va agafar al capó i va arribar a disparar la pistola. El policia no va caure a terra fins que el conductor no va girar en una rotonda, però va rebre un fort cop al cap i el van dur en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on va quedar ingressat amb un coma induït del qual no es va despertar fins dimarts.

La confusió inicial que va dur els policies a voler aturar un innocent, que es disparés una pistola i la versemblança de la versió del conductor, són els arguments que Roig creu que va valorar el policia instructor del cas per deixar lliure amb càrrecs el conductor passades les tres de la matinada de la mateixa nit dels fets. El jutge, quan li va prendre declaració, va confirmar-ho quan no va dictar l'ingrés preventiu a la presó i tan sols li va prohibir sortir de l'Estat i va exigir compareixences periòdiques als jutjats. "És de sentit comú, tenint en compte que hi havia hagut trets i un error segurament no van voler fer-la més grossa", afirma l'advocada. Que el conductor no va creure que els policies ho fossin ho confirma el fet que, després de l'atropellament, s'aturés davant d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra per explicar-los el que havia passat.

"Si no hi ha risc de fuga i l'home accepta anar al jutjat a declarar la detenció és un abús", assegura Queralt "deixar-lo marxar és el que havien de fer". El catedràtic explica que "es tendeix a abusar de les mesures restrictives de drets" però que una detenció "no pot ser un càstig anticipat", perquè els càstigs els han de decidir els jutges. "L'alliberament només es pot criticar si es fa un anàlisi corporatiu del tema", insisteix. Amb tot, El Sindicat de Policies de Catalunya ha dut la qüestió, que considera un "tracte de favor irregular i atípic" a la Fiscalia. El sindicat denuncia les "reiterades i insistents ordres jeràrquiques dels superiors [al policia instructor] per deixar sense efecte la detenció". El conductor, de 47 anys, veí de Rubí i sense antecedents policials, està investigat pels delictes d'intent d'homicidi, lesions i atemptat a l'autoritat.

El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) considera que la decisió que la detenció quedés sense efectes va ser "un greu error" i demanen "explicacions detallades" d'aquesta decisió. La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) va més enllà i continua demanant la dimissió del comissari Trapero i del director de la Policia, Albert Batlle, segons ha assenyalat el portaveu de l'organització a l'ACN, Josep Miquel Milagros. El sindicat retreu a Trapero la "manca de transparència" i acusa Batlle de "mentir" quan va afirmar a Catalunya Ràdio dissabte que havia trucat als representants de tots els sindicats per donar-los explicacions. Entre els policies circulen 'memes' cridant a una "grip blava" -una petició massiva de baixes per falses malalties- en protesta contra la direcció del cos i tota mena de bromes sobre Trapero, a qui també critiquen perquè aviat ascendirà a major mentre encara no es convoquen les promeses places noves d'agent.

El WhatsApp que convocava a la protesta d'avui recordava escàndols com la mort de Juan Andrés Benítez en una detenció al Raval de Barcelona, l'ull rebentat a Ester Quintana amb una pilota de goma el 14 de novembre de 2012, i els maltractaments a la comissaria de les Corts com a exemples de la manca de suport als agents per part del govern i la direcció dels Mossos -sobretot de Trapero-. També parla dels "companys ferits, morts en acte de servei i incapacitats" que han "quedat a l'oblit amb dos duros de pensió". El malestar fa dies que s'arrossega. Divendres de la setmana passada centenars de policies convocats per alguns sindicats ja es van concentrar davant la comissaria de Rubí. Dilluns Trapero va convocar els comandaments dels d'Esquadra al complex central d'Egara i, amb el cap de la comissaria superior de coordinació central, el comissari Ferran López, van justificar la decisió de l'alliberament, segons l'ACN.

A la reunió, també haurien explicat als comandaments que l'última trucada perquè la detenció de l'home pogués quedar sense efectes l'hauria fet López, no Trapero. La instrucció dels comandaments dels Mossos indicava que es posés en llibertat l'home si es complien una sèrie de condicions. D'entrada, que hagués intentat fugir en no creure's que els agents que l'havien anat a identificar eren policies. També, que no tingués antecedents i que tingués un domicili conegut i que assegurés que aniria a declarar davant el jutge quan fos citat, tal com va passar. Avui mateix, segons ha pogut saber l'ARA, Trapero i Batlle s'han reunit amb els representants sindicals per parlar del conflicte obert arran del succés de Rubí i explicar-los la decisió.