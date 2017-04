Un caçador sense llicència mata dos agents rurals al Segrià

Matí tràgic al municipi d'Aspa, a la comarca del Segrià. Dos agents rurals que feien un control rutinari en una zona d'oliveres han estat assassinats per un caçador de 28 anys que els ha disparat un tret al cap després que li demanessin la llicència de l'arma, que no tenia perquè havia caducat.

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha comparegut aquesta tarda en una roda de premsa per condemnar el doble homicidi, que ha qualificat de "criminal" i "intencionat". "Volem deixar molt clar que el que ha passat avui no ha estat un accident, sinó un crim", ha dit Jané, que ha subratllat: "Els agents estaven fent la seva feina quan el presumpte homicida ha reaccionat de manera violenta i els ha matat". El Govern ha decretat un dia de dol pel doble homicidi dels agents rurals.

Les víctimes eren Francesc Xavier Ribas i David Iglesias, i tenien 43 i 39 anys, respectivament. Segons ha explicat la consellera d'Agricultura i Ramaderia, Meritxell Serret, tots dos eren pares. "El Francesc tenia un nen de 10 anys i el David una nena de 7", ha dit la consellera, que també ha traslladat el seu suport a la família i a "tot el Cos d'Agents Rurals" en aquests moments "tan difícils".

El conseller ha assegurat que, arran de l'assassinat dels dos agents rurals, estudiaran revisar el protocol mitjançant el qual s'atorguen les llicències d'armes, una competència que ha recordat que és de la Guàrdia Civil. "Estudiarem si cal una revisió més exhaustiva un cop han caducat les llicències", ha apuntat Jané. El conseller d'Interior, que ha expressat el condol a la família, també ha demanat que "no es criminalitzi" tot el col·lectiu de caçadors per un crim "que és responsabilitat d'un sol home".

L'homicida ha trucat al 112

El crim ha tingut lloc en una zona d'oliveres a la vora de la carretera LV-7021, dins el terme municipal d'Aspa. Ha estat l'homicida mateix qui ha trucat al 112 per avisar que acabava de disparar a dos homes. Segons ha explicat Jané, el presumpte assassí ha fet la trucada instat per altres caçadors que participaven en una batuda de tords a la zona. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 11.40 i s'han desplaçat al lloc dels fets, on han constatat que, efectivament, hi havia dos homes morts per arma de foc.

Segons Jané, l'homicida duia una escopeta moderna del calibre 12, amb capacitat per a cinc cartutxos i un dispositiu de seguretat que impedia disparar-ne tres, que han estat els que ha gastat el caçador, "amb intenció clara d'apuntar al cap", segons ha admès Jané. L'homicida ha estat detingut i traslladat al calabós, i està previst que passi a disposició judicial aquest dilluns.

Al llarg del dia, s'han repetit les mostres de condol per part de les autoritats a tot el país. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicat un missatge a Twitter en què s'ha mostrat "colpit" per la mort dels dos agents rurals. També ha agraït la trucada que li ha fet el rei d'Espanya, Felip VI, en què li expressava el seu condol. "Cal l'escalf de tots cap a les famílies", ha assenyalat el president. També la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha fet servir Twitter per traslladar a la família i al Cos dels Agents Rurals tot el seu "suport".

Agraeixo la trucada del rei expressant el condol per la mort a trets de dos @agentsruralscat. Cal l'escalf de tots cap a les famílies. — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de gener de 2017

Agents rurals, un cos amb autoritat policial

El Cos d'Agents Rurals va néixer a Catalunya el 1986, en part a conseqüència d'una sèrie d'incendis devastadors que el país va patir aquell any. Tot i el vessant preventiu amb què va néixer, el Govern va voler emmarcar el cos des del principi en una idea molt més ambiciosa: la creació d'una policia dels boscos que "vetllés pel medi natural", però també "per les persones que hi viuen". D'aquesta manera, diu la història del cos a la web d'Agricultura, "va néixer un cos que té capacitat de control sobre el terreny, assumint funcions en matèria de policia i guarda forestal".