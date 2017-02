Es detecta un primer brot de grip aviària en una granja d'ànecs del Gironès

La Generalitat de Catalunya ha detectat un primer brot de grip aviària en una granja de 17.300 ànecs d'engreix a l'aire lliure ubicada al municipi de Sant Gregori (Gironès), que ja estan sent sacrificats. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, ha informat en roda de premsa a Barcelona que els protocols estan funcionant "al màxim" i s'han immobilitzat els animals de les sis granges existents a tres quilòmetres a la rodona de l'explotació afectada, una de les quals està buida d'animals. Aquesta setmana es va detectar un focus de grip aviària en una cigonya salvatge morta al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

Serret, acompanyada pel secretari de Salut Pública del departament de Salut, Joan Guix, i per la directora general d'Agricultura, Teresa Masjuan, ha assegurat que el serotipus de grip aviària que s'ha trobat en els animals d'aquesta granja és l'H5N8, el mateix que portava la cigonya salvatge malalta ja detectada dimarts passat 21. La consellera ha explicat que no es descarta que el contagi s'hagi produït pel contacte amb aus salvatges, atès que la zona dels Aiguamolls està pròxima.

Serret ha remarcat que es tracta d'una "malaltia ramadera", i que no hi ha risc per a la salut de les persones, cosa que ha reafirmat el director de Salut Pública, que ha indicat que no s'ha produït cap cas de contagi d'aquest serotipus de grip aviària a persones enlloc del món.

El passat dia 21 la Generalitat ja va ordenar immobilitzar les granges d'aus de corral situades a tres quilòmetres a la rodona dels Aiguamolls de l'Empordà i va prohibir la caça d'aus silvestres en un perímetre de 10 quilòmetres, després de trobar una cigonya morta amb grip aviària.

La granja afectada de Sant Gregori, que no es trobava a la zona delimitada després de la detecció de la cigonya, va començar a detectar animals malalts aquest passat cap de setmana i fins al moment de la confirmació de la malaltia haurien mort per la grip aviària entre 20 i 40 animals.

Després de la realització de les anàlisis que marca el protocol de malalties animals, s'ha confirmat aquest primer focus en una granja catalana, que es dedicava a l'engreix d'ànecs de diversos mides per a l'elaboració de fuagràs. A França, on es va detectar la presència del virus H5N8 de la grip aviària a final de novembre, s'han sacrificat ja més de tres milions d'ànecs, cosa que significa un 8% de la producció nacional del país gal.

Serret ha assegurat que s'han extremat les mesures de precaució i vigilància a les granges més pròximes al focus detectat. També s'ha reunit avui mateix als representants del sector avícola català, per activar els mecanismes d'informació i control i de compensació per les pèrdues econòmiques.