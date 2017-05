Detenen dos policies, home i dona, pel crim del guàrdia urbà cremat dins del seu cotxe

Dos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona –un home de 36 anys i una dona de 33– han estat detinguts aquest dissabte per la seva presumpta implicació en el crim del policia municipal trobat mort la setmana passada al maleter del seu cotxe. La dona arrestada era la parella de la víctima i l'home detingut era el seu amant, segons la hipòtesi amb què treballen els investigadors dels Mossos d'Esquadra, que planteja un cas d'infidelitat amb final tràgic.

Els bombers van trobar dijous de la setmana passada el cadàver del policia mort, completament cremat, al maleter d'un cotxe que uns excursionistes havien vist en flames en una pista forestal a prop del pantà de Foix, a Castellet i la Gornal.

Després d'apagar el foc es va trobar el cos de l'home, que havia quedat gairebé del tot calcinat. Els Mossos d'Esquadra van començar a investigar el cas i de seguida van saber que el cotxe era propietat d'un agent de la Guàrdia Urbana que l'any passat havia estat expedientat i suspès, juntament amb un altre company, per haver agredit un motorista a la carretera de l'Arrabassada.

Una pròtesi quirúrgica que portava va permetre identificar-lo malgrat el mal estat de les restes del cos. Feia dos dies que estava desaparegut, ja que havia marxat de casa després de discutir amb la seva companya i ja no se l'havia localitzat més. Aquesta és la dona ara detinguda juntament amb l'altre guàrdia urbà implicat en l'homicidi.

Es dona el cas que aquesta dona ara arrestada és l'agent que l'any 2008 hauria estat víctima d'un cas de pornovenjança per part d'un altre membre del mateix cos policial, un subinspector, que l'hauria volgut castigar per haver trencat la relació que mantenia amb ell difonent fotos íntimes de la dona. Aquesta denúncia està pendent de judici i ja va obligar l'Ajuntament a anunciar que també l'investigarà internament. De fet, el judici s'havia de celebrar dilluns que ve però es va ajornar fins a l'octubre i avui ella, que és la denunciant, ha estat detinguda per l'homicidi.

Tanmateix, i malgrat que és un aspecte del cas que els investigadors han tingut en compte, l'afer de la pornovenjança no té res a veure amb el crim.