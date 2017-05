Les emissions de CO2 van créixer un 6,6% el 2015

Les emissions de CO2 subjectes a la directiva europea de comerç d'emissions van créixer un 6,6% a Catalunya el 2015. Així ho mostra l''Informe de situació de les emissions de CO2 al món', encarregat per la Fundación Empresa & Clima, que mostra també que a Espanya el creixement va ser del 7,6%. "Des de 2013 s'observa un punt d'inflexió i tornen a pujar les emissions per la sortida de la crisi", ha expressat aquest dimarts l'economista i consultor mediambiental Arturo de las Heras, que ha afegit que aquesta tendència pot seguir en els propers anys amb l'actual generació elèctrica.

El 2016, però, la menor generació d'electricitat per carbó va reduir un 9% les emissions de CO2 de les empreses subjectes a la directiva europea de comerç d'emissions, segons dades provisionals de 2016 del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que ha explicat de las Heras. Segons l'expert, aquesta reducció s'atribueix a la una bona climatologia del 2016. En aquest sentit, l'expert ha considerat que hi ha una tendència de "dents de serra", ja que cada any varien les emissions, depenent de la climatologia.

Al seu torn, l'informe també mostra com les emissions europees subjectes a la directiva es van mantenir estables respecte el 2014, amb 1.800 milions de tonelades de CO2. Així, segueix el descens de les emissions totals europees el 2014, amb un 23% acumulat des de 1990.

Reivindicar el paper de les ciutats



Aquest matí, a la inauguració del I Innovate4Climate, al Palau de Congressos de Barcelona, el govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona s'han conjurat aquest dimecres contra el canvi climàtic.

La ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, ha defensat que "els governs no estan sols", perquè compten amb el sector empresarial i financer per descarbonitzar les economies actuals. En aquest sentit, ha defensat una "transició que compti amb instruments financers transformadors en la lluita contra l' efecte hivernacle i el canvi climàtic".

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha mostrat el "profund compromís" de Catalunya contra el canvi climàtic i ha assegurat que "compta amb un consens general de tots els partits polítics". "La llei catalana del canvi climàtic és molt important per a l'actual Govern: expressa els nostres objectius i preocupacions", ha assegurat el conseller en el seu discurs inaugural, en què ha subratllat que es tracta d'una llei pionera a l'Estat i al sud d'Europa. "Compteu amb Catalunya per fer d'aquest món un millor lloc", ha conclòs.

Al seu torn, el comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona, Frederic Ximeno, ha reivindicat "no oblidar les ciutats, perquè estem convençuts que una economia inclusiva i amb menys emissions ha de començar per la ciutat. Hem de ser catalitzadors d'aquesta revolució".