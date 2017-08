Entitats es desmarquen de l'estat espanyol, que "es lucra amb la guerra"

"Hem vingut a dir que no volem ni els membres del govern espanyol ni el rei d'Espanya, perquè les seves polítiques són racistes i els seus negocis serveixen per fer més fort l'Estat Islàmic", crida David Karvala, portaveu de l'entitat Unitat Contra el Feixisme i el Racisme. A les 16.00, 170 entitats s'han trobat a la cantonada de rambla Catalunya amb Aragó de Barcelona per recordar que no estan d'acord amb la presència de les autoritats de l'Estat a la manifestació de rebuig als atacs de Barcelona i Cambrils.

El seu acte particular s'ha allargat poc més d'una hora i, després, la majoria de les entitats s'han sumat al riu de manifestants que baixava pel passeig de Gràcia. Alguns, però, han preferit mantenir-se al marge de la convocatòria oficial: "No volem contribuir a fer més gran el missatge dels polítics, perquè no estem d'acord amb el seu discurs que fomenta el racisme", assegura una de les manifestants, Laura Maribol. Ella ha contribuït a organitzar l'acte que ha combinat parlaments de representants de diverses entitats socials i música. Darrere hi havia la pancarta amb el lema "Les vostres polítiques, els nostres morts". L'il·lustraven les cares de George Bush, Mariano Rajoy, el rei Felip VI i el rei de l'Aràbia Saudita.

Els manifestants aixecaven pancartes amb lemes en contra de la monarquia ("Felip, qui vol la pau no trafica amb armes") o en contra de la política de tancament de fronteres del govern ("Terrorisme també és deixar que això passi"), juntament amb una fotografia d'ofegats al mar Mediterrani. Amb aquests lemes, els impulsors defensaven que era necessari aquest espai sense els polítics que "generen i perpetuen guerres".

La xafogor omplia la cruïlla plena de manifestants. A sobre un banc de rambla Catalunya, el Houssa, un refugiat a Barcelona arribat de Raqqa, a Síria, capital de l'Estat Islàmic, expressava el dolor comú "per les víctimes de Barcelona i les de Síria, que totes moren a causa del terrorisme". Tots els parlaments de les entitats han recordat les víctimes de Barcelona i les d'altres llocs del món, "que també són els nostres morts", ha assegurat la portaveu de Stop Mare Mortum, Irene Rivas. Aquesta portaveu també ha recordat que hi ha 37.000 persones que han mort ofegades al Mediterrani des de l'any 2000 i, això, ha cridat convençuda, "també és terrorisme".

Contra el terrorisme i la islamofòbia

"Hem de fer el possible perquè el culte a la mort no pugui ser la sortida de cap jove, per això necessitem establir uns principis ètics que fomentin la solidaritat i la igualtat entre éssers humans", ha demanat el portaveu del sindicat de manters de Barcelona, Asís Timermans. Els manifestants han començat a cridar juntament amb Timermans al crit de "Són mentides de la màfia". Alhora, han repetit que s'ha de fer tot el que es pugui perquè la islamofòbia no s'escampi. "Tenim la por que l'atemptat serveixi d'excusa per a l'odi i el racisme, i no volem que això passi", ha afegit Rivas.