170 entitats fan una crida a vestir de blau a la manifestació "perquè es vegi la societat civil"

Òmnium Cultural, la Plataforma Aturem la Guerra, SOS Racisme Catalunya, Unitat contra el Feixisme i el Racisme i les organitzacions que formen part de Lafede.cat són algunes de les 170 entitats que han signat un manifest en el qual fan una crida a assistir a la manifestació de demà de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. Les entitats demanen a les persones que vesteixin de blau a la mobilització "perquè es vegi la societat civil". "Que es vegi que ens diferenciem de les polítiques que van contra la cultura de la pau i els drets humans", ha explicat la directora de Lafede.cat, Pepa Martínez.

I és que les 170 entitats participaran en la manifestació de demà però no comparteixen que també hi assisteixin determinades autoritats, després que ahir el rei confirmés que aniria a l'acte. "No ens trobem còmodes amb la presència de persones que han representat polítiques que no són a favor de la pau", ha afegit el president de Lafede.cat, Tono Albareda. De fet, en un dels punts del manifest que han firmat, les entitats asseguren que demà sortiran al carrer per denunciar "la hipocresia de líders i representats polítics, del govern espanyol i de la monarquia" que, amb les seves polítiques, "promouen guerres i alimenten conflictes armats".

Per això, han sol·licitat a les administracions catalanes que garanteixin que la ciutadania serà qui sortirà a la foto de la mobilització de demà. "Si surt una foto amb autoritats, no serà per força divina; s’ha de prendre una decisió política més coherent i fer possible que la manifestació sigui ciutadana", ha afirmat el portaveu d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme, David Karvala. "Com pot ser que ministres del PP liderin un acte per la pau i la solidaritat quan des de fa anys defensen el contrari?", ha qüestionat Karvala, que ha afegit que "hi ha incomoditat" entre alguns moviments per aquesta presència política en la mobilització.

Davant aquesta situació, les 170 entitats han convocat per a demà a les quatre de la tarda, dues hores abans que comenci la manifestació, un acte per a les organitzacions i les persones "que no se senten còmodes" amb la mobilització oficial. Aquest acte es farà a la cruïlla entre Rambla de Catalunya i carrer d'Aragó. A part de la crida de vestir de blau per mostrar "una marea blava" a la manifestació, les entitats també repartiran 50.000 cartells del mateix blau "per fer una marea aèria que es vegi". "El blau és el color que ha aglutinat molta gent per sol·licitar vies segures per als refugiats", ha recordat Martínez, que ha demanat utilitzar el 'hashtag' #anemdeblau.