Les escoles no podran avaluar del 0 al 10 aquest final de curs

Adéu definitiu a les notes del 0 al 10 a primària. Si bé al primer i al segon trimestre l' avaluació per competències era voluntària, per primera vegada, aquest final de curs, tots els centres hauran d'abandonar l'avaluació numèrica. Això vol dir que els pares trobaran un informe amb les competències de cada matèria avaluades amb quatre notes: assoliment excel·lent (AE), assoliment notable (AN), assoliment satisfactori (AS) i no assoliment (NA). Així ho ha explicat la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, després del consell executiu, en què ha assegurat que s'està produint una "transformació del model educatiu".

En cada informe, els pares trobaran l'avaluació global de l'àrea -el que popularment es coneix com l' assignatura-, que es farà avaluant cada dimensió. Això vol dir que a l'hora de posar una nota a l'àrea de llengua catalana i literatura, es tindran en compte la comunicació oral, la comprensió lectora, l'expressió escrita, literària, plurilingüe i intercultural. O per exemple, en l' àmbit matemàtic, es tindrà en compte la resolució de problemes, el raonament i prova, les connexions i la comunicació i representació. A partir d'aquí, es posarà una qualificació global.

Mira aquí l'informe de final de curs que trobaran els paresPel que fa als informes escrits, cada centre segueix el seu model propi amb la informació de l’alumne, la seva evolució en l’aprenentatge, i, en cas que calgui, les mesures de suport.

Avaluar habilitats

El canvi es va aprovar al juliol i respon a la voluntat del departament d'Ensenyament "d'incorporar l'avaluació com una part del procés d'aprenentatge". També suposa situar a l’ alumne com a protagonista del seu aprenentatge. Això vol dir que es busca deixar d'avaluar únicament els continguts en sí, per potenciar les habilitats i les capacitats de l'alumne. "Es tracta d'habilitar coneixements i habilitats que els alumnes integrin per resoldre qualsevol situació de la vida quotidiana i que es puguin desenvolupar", ha explicat la consellera aquest dimarts, que ha afegit que es tracta d'incorporar "no només coneixements teòrics, sinó pràctics". En aquest sentit, ha apuntat que l'avaluació "ha de servir per millorar i per saber en quin punt d'aprenentatge estan els alumnes".

Una altra de les novetats d'aquest curs és que per primera vegada a 2n, 4t i 6è de primària també s’avaluaran els àmbits d'aprendre a aprendre; autonomia, iniciativa personal i emprenedoria; i l’àmbit digital. Per donar a conèixer els continguts i objectius de les avaluacions per competències entre les famílies, el Departament d'Ensenyament ha elaborat un document informatiu que es repartirà als centres.

Dubtes entre els mestres

Tot i que no era obligatori, moltes escoles de Catalunya van començar a avaluar per competències des del primer trimestre. Una de les escoles és la Francesc Platón i Sarti (Abrera), que en saber que avaluar per competències seria obligatori a final de curs, van proposar-se fer-ho des del primer moment. Perquè les famílies tinguessin el mínim número de dubtes possibles, a l'escola Francesc Plantón i Sarti ja van explicar com funcionaria l'avaluació aquest any des de l'inici de curs. "Mica en mica ho han anat entenent, però és cert que hi ha moltes famílies que segueixen fent l'equiparació amb les notes tradicionals", afirma el cap d'estudis, Joan Caminal.

La nova manera d'avaluar també va suscitar molts dubtes entre els mestres. "D'entrada el professorat es va espantar perquè és un canvi de concepte que costa", apunta Caminal, que explica que costa molt més saber si un alumne ha adquirit una habilitat que un contingut. Així, opina que és molt més senzill avaluar continguts, perquè "el nen els té o no els té". Tot i aquesta dificultat afegida, Caminal reivindica que se n'han acabat sortint. "Avaluar és qualificar, però també ha de servir perquè l'alumnat millori", defensa.

Des del sindicat de docents USTEC-STES es mostren crítics amb el nou model d'avaluació. "És una translació del model anglosaxó i el professorat de primària s'ha queixat de la poca formació rebuda per a la implementació del nou model", opina el portaveu del sindicat, Ramon Font. En aquest sentit, assegura que els mestres "estan tips de tants canvis que aporten tan poc a la seva tasca quotidiana".

Per al director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, per tenir un model de competències cal "haver-les identificat i descrit prèviament", així com "generar capacitats docents, que vagin acompanyades de noves pràctiques". En aquest sentit, considera que ha de ser "un procés de canvi que impliqui tot el centre, no només la manera de fer de cada mestre". Per a Palacín, "a Catalunya s'ha fet un important esforç per identificar les competències, però no s'ha invertit prou en la formació docent en aquest model". "La implementació del model, per tant, és incipient i molt irregular", conclou.