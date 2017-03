La dona de 31 anys que va ser víctima d'una agressió per part de la seva parella divendres evoluciona favorablement de les ferides de gravetat que li va causar l'atac, segons han confirmat a l'ARA fonts de l'Hospital de Sant Pau. La dona, amb un embaràs força avançat, va quedar en estat crític per l'agressió, fruit de la qual va morir el fill que esperava. Malgrat trobar-se encara en estat crític, la seva evolució és favorable, segons el centre hospitalari

L' agressor, un home de 33 anys i de nacionalitat polonesa com la víctima, és a la Vall d'Hebron sota custòdia hospitalària. Els Mossos, fins ahir, ho havien pogut prendre-li encara declaració perquè no s'havia recuperat prou de les lesions que es va fer després d'atacar la dona, i han obert una investigació per aclarir el que va passar.

Els fets van tenir lloc aquest divendres cap a la una del migdia, després d'una baralla a l'interior d'un domicili del carrer Francesc Bolós del districte de Nou Barris. Quan hi van arribar els Mossos, es van trobar al portal de l'edifici una dona ferida d'arma blanca que fugia. A dins l'habitatge els agents hi van trobar un home atrinxerat en una habitació que s'havia autolesionat amb la mateixa arma blanca i que va quedar detingut com a presumpte autor d'un homicidi en grau de temptativa.

Un concert denúncia

Nou Barris va ser ahir l'escenari d'un concert amb motiu del Dia de la Dona que va convertir-se en un acte de rebuig a l'agressió, que va tenir lloc al mateix barri. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i diversos membres de l'equip municipal van participar al concert per condemnar els fets i mostrar la indignació per aquest i tots els episodis de violència masclista que pateixen moltes dones.

540x306 La dona apunyalada per la seva parella a Nou Barris evoluciona favorablement / ARA La dona apunyalada per la seva parella a Nou Barris evoluciona favorablement / ARA

Abans de l'inici de l'actuació es va fer un crit de rebuig unànime per part dels assistents i es va llegir un manifest contra la violència masclista.

L'Ajuntament, en un comunicat posterior, va lamentar que els episodis de violència com el de divendres són "l’expressió més greu i devastadora d’una cultura de control, domini i abús dels homes sobre les dones que ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat, per part de la societat, com a superior". Aquesta cultura, va afegir el Consistori, no només destrueix vides, sinó que també impedeix la plena ciutadania, la llibertat i el desenvolupament dels drets de les dones.