Els 'spinners': teràpia o joguina?

Els 'fidget spinners' han envaït les aules. N'hi ha prou amb un cop d'ull a qualsevol escola per veure girar i girar una munió d'aquests petits gadgets. Són la darrera moda entre els nens i adolescents. "Al menys la meitat dels meus alumnes en tenen", explica la Mercè Creus, professora de sisè de primària del Sagrat Cor de Sarrià, que diu que " ha estat tot molt ràpid". En qüestió d'un mes n'hi havia per tot arreu".

Des de fa setmanes, les deu joguines més venudes a nivell mundial a Amazon són spinners. La revista Forbes els ha batejat com el "joc imprescindible per l'oficina" de l'any 2017. El seu èxit és incontestable i es deu, en gran part, a la creença generalitzada que els spinners alleugen l'estrès i ajuden a les persones amb autisme o trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDH). Però, és així?

540x306 Captura de les joguines més venudes a Amazon.com Captura de les joguines més venudes a Amazon.com

Els presumptes beneficis terapèutics

La psicòloga i professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Amalia Gordóvil és contundent: " No hi ha cap evidència científica que el 'fidget spinner' tingui beneficis pels nens amb TDH." No és la única que ho pensa. La psicòloga col·legiada Marisa Ara, que ha treballat durant 30 anys amb nens amb autisme i TDH, ho corrobora: "És una joguina i prou."

D'on ve, llavors, la vinculació dels 'spinners' amb aquests presumptes beneficis contra l'ansietat, l'autisme o el TDH? Doncs, en gran part, dels propis fabricants. El 70% dels 'spinners' més venuts a Amazon es publiciten com un remei contra aquests síndromes. En alguns anuncis dels Estats Units, fins i tot, s'han recolzat en estudis científics concrets. És el cas de la investigació de la doctora Julie Schweitzer, directora del programa sobre TDH de la Universitat de California a Davis (UCD). En declaracions a l'ARA, Schweitzer explica que algunes empreses van agafar cites seves sense que ella hagués fet mai cap estudi específic sobre aquesta joguina.

El que sí indiquen els estudis de Schweitzer és que moviments controlats, com ara estirar-se o caminar una mica, poden resultar beneficiosos pels nens amb hiperactivitat. Ara bé, sobre si l''spinner' en concret pot tenir aplicacions semblants, Schweitzer és cautelosa: "No ho sé. El moviment és beneficiós, però si un nen té dèficit d'atenció i ha d'escollir entre una joguina o una tasca de classe, el més probable es que esculli el primer."

Marisa Ara és més agosarada i assegura que "en el cas del TDH i l'autisme, el 'fidget spinner' pot contribuir encara més a la desconnexió dels nens." L'experta considera que l''spinner', en un nen sense cap trastorn, "no sobreestimula més que una baldufa", però adverteix que si el menor té autisme o TDH, l''spinner' el desconnectarà més. Amalia Gordóvil, per la seva banda, considera que, tot i que no hi ha cap evidència científica que l'spinner sigui perjudicial, "si a un nen li costa fer dues coses alhora, no és recomanable que tinguin aquesta joguina a classe".

Què diu el fenomen dels 'spinner' dels adolescents?

Hi ha alguns factors que diferencien la moda dels 'spinners' d'altres que s'han succeït anys enrere. La primera és la celeritat amb que ha crescut. "Tot i que l'efecte boca-orella és el principal motor de transmissió d'una moda", explica el sociòleg Francesc Nuñez, "les xarxes socials i internet són un gran altaveu". Nuñez, que és director del màster d'humanitats de la UOC, remarca que les xarxes socials no són la causa de l'esclat d'una moda com l'spinner; "però l'amplifiquen i la fan créixer més ràpidament".

Una segona característica del 'fidget spinner' és l'aparent necessitat de rebre estímuls contínuament. En una carta oberta a Facebook que ja s'ha fet viral, el professor d'Algecires Víctor Conrado, comenta: "Estem davant la generació de la sobre-estimulació, del no permetre que el nen s'avorreixi un instant, de nens que quan mengen a casa a la vegada escolten música, amb la mà lliure juguen amb el mòbil i tot això davant de la televisió mentre la seva mare els pregunta... Què tal a l'escola?". La psicòloga Marisa Ara coincideix amb Conrado i denuncia l'excés d'estímuls visuals, auditius i tàctils a què estan exposats els menors. "No hi ha temps per la reflexió. Només per l'acció", explica Ara, que afegeix: " Un petit moment d'avorriment suscita la imaginació; i estem matant aquesta possibilitat".

Un problema o una oportunitat?

El fenomen dels 'spinners' està tan estès que moltes escoles han decidit prohibir-los. La Mercè Creus, del Sagrat Cor, explica que "quan els nens tenen la joguina a la mà es distreuen, i si ho fan rodar sobre la taula resulta molt distorsionador, perquè fa soroll i molesta els altres companys". Segons Creus, a l'escola no s'ha donat cap directriu concreta sobre què fer amb els spinners. "Jo he optat per demanar als nens que ho guardin, i si no ho fan, els hi requiso fins al cap de setmana", explica la professora.

A l'Escola Pia de Calella, el professor d'Educació Visual i Plàstica en anglès Christian Negre, ha optat per integrar la joguina a la classe. "Hem fet que els nens descriguin els 'spinners' en anglès, cronometrin el temps que roden i treguin la mitjana que aguanta la joguina de cada nen". Oriol Ripoll, especialista en jocs educatius, és molt partidari d'aprofitar aquest tipus de moda a les classes. "És un exercici que motiva als nens i també als docents", explica. I sentencia: "Qualsevol activitat que impliqui obrir la finestra del món a les aules és bo".

Com aprofitar el fidget spinner per educar