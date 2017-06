La fórmula de la Mina per combatre l’abandonament escolar

Cada any, quan arribava el moment de passar de sisè de primària a 1r d’ESO, al voltant de quatre nenes deixaven els estudis a l’Escola Mediterrània (la Mina). Amb un 80% d’alumnat d’ètnia gitana, els pares -que desconeixien quins nois hi hauria a l’institut- volien evitar que “demanessin les seves filles massa d’hora”, explica la cap d’estudis de primària, Noemí Garcia. D’altra banda, tradicionalment, els alumnes “amb expectatives acadèmiques” buscaven instituts fora de la Mina per cursar la secundària.

Per combatre l’abandonament escolar i garantir la permanència al centre, l’Escola Mediterrània i l’Institut Fòrum 2004 de la Mina es van fusionar a l’inici del curs 2016/17 i es van convertir en l’Institut Escola Sant Adrià de Besòs. Es tracta d’un centre de dues línies de P3 fins a 4t d’ESO, amb un cicle formatiu de grau mitjà d’electromecànica de vehicles.

“Volíem aconseguir que a les nenes no els fes por anar a un institut de secundària desconegut i que seguissin amb els estudis”, apunta la directora del centre, Marta del Campo, que explica que, amb l’institut escola, els alumnes ja coneixen els professors i els seus companys. L’altre objectiu de l’Institut Escola Sant Adrià de Besòs és mantenir els alumnes que estan cursant l’ESO. Per aconseguir-ho, la feina del claustre se centra a “parlar amb les famílies perquè confiïn en el centre” i perquè sentin arrelament amb la institució.

La fórmula de l’institut escola -ajuntar educació infantil, primària, secundària i batxillerat en una mateixa instituició-és una de les línies mestres que vol aplicar el departament d’Ensenyament en els pròxims cursos per reduir l’abandonament escolar. Mentre que al curs 2014/15 hi havia 17 instituts escola a tot Catalunya, ara n’hi ha 19 i el curs que ve n’hi haurà 25. L’institut escola també és una de les reivindicacions de les ponències del debat d’ Ara és demà del Consell Escolar de Catalunya (CEC).

“Donar resposta als entorns amb més complexitat socioeconòmica és una de les nostres prioritats”, apunta el secretari de Polítiques Educatives, Antoni Llobet, que reivindica que l’institut escola serveix per “reduir l’abandonament i l’absentisme”. Llobet expressa que pedagògicament hi ha molts elements positius en l’institut escola i reivindica el lligam entre les dues etapes escolars.

Per potenciar l’arrelament dels estudiants, el claustre del centre de la Mina ha traçat un pla d’activitats en què s’interrelacionen els alumnes de l’escola i de l’institut. Una de les activitats estrella és l’aula oberta, en què els alumnes de 3r i de 4t d’ESO es barregen amb els de P4 i P5. “És brutal veure alumnes gitanos de 14 i 15 anys disfressant-se per als petits”, expressa la directora. En aquest sentit, Del Campo destaca la importància que els grans se sentin responsables de l’aprenentatge dels menuts. També el fet que els parlin en català: “És un èxit que els alumnes de 15 anys s’esforcin a parlar català en un barri on només l’utilitzem els mestres”, apunta.

Tot i que encara no es pot valorar si la fórmula de l’institut escola ha afavorit la continuïtat dels alumnes de la Mina -només porten un curs en funcionament- el que ja s’ha observat és que l’absentisme s’ha reduït un 10%. Actualment, a primària l’absentisme de més del 25% de les classes se situa entre el 25% i el 35%, mentre que a l’ESO és d’entre el 50%-70%. Un altre dels èxits aconseguits és que pràcticament tots els alumnes que estan cursant sisè de primària faran l’ESO al centre el curs que ve.

Un centre d’excel·lència a la Mina

Si una cosa tenien clara els membres del claustre i la direcció és que aprofitarien la unió dels centres per repensar el model. “Ens volem convertir en un centre de referència per la metodologia innovadora, per la qualitat, per la implicació de les famílies i per l’equitat”, explica la directora. Precisament, una de les obsessions del claustre és la correcta atenció a la diversitat. “Cal que sapiguem atendre els alumnes segons les seves necessitats, així com orientar-los per la continuïtat dels estudis”, explica la directora.

Després de l’experiència del primer any, el claustre -que dedica desenes d’hores extres a repensar el model- es proposa seguir millorant i innovant. “Volem que l’institut escola de la Mina sigui un centre d’excel·lència”, conclou.