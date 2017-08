Rescaten un home en estat greu que ha caigut al congost de Mont-rebei

Els Bombers han rescatat aquest diumenge en estat greu un home de 58 anys que ha caigut d'una altura de deu metres al congost de Mont-rebei, al terme de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà). L'home tenia una ferida oberta al cap i diverses fractures a les costelles i al braç. Uns piragüistes han estat els primers de socórrer-lo ja que ha caigut a l'aigua. Poc després un helicòpter dels GRAE l'ha tret del lloc de l'accident amb una grua i un altre helicòpter medicalitzat del SEM l'ha traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

D'altra banda, els bombers han activat l'helicòpter per anar a rescatar una excursionista que ha avisat que no podia continuar caminant quan passava pel coll del Contraix, al terme de la Vall de Boí, al parc Nacional d'Aigüestortes, però finalment ha pogut baixar pel seu propi peu al refugi més proper i no ha calgut evacuar-la. Anava acompanyada de la seva parella i un menor.