Els investigadors sospiten que l'autor de l'assassinat a trets de la Meridiana és un professional

Els investigadors sospiten que el pistoler que va matar a trets un home a la Meridiana i va ferir dues persones més és un professional que volia acabar amb la vida dels altres dos homes implicats en el crim -la víctima mortal de 32 anys i l'altre jove de 30 que continua en estat crític a l'hospital de la Vall d'Hebrón de Barcelona-.

Fonts properes a la investigació consultades per Europa Press no descarten que es tracti d'un sicari contractat expressament per matar aquestes dues persones per una venjança entre bandes de delinqüents dominicanes i investiguen la connexió amb dos crims més: la mort d'un home que va aparèixer dins d'un cotxe aparcat a l'Hospitalet de Llobregat el 28 de novembre i l'homicidi d'un jove en una discoteca de l'avinguda Paral·lel de Barcelona el 22 de març. Totes dues víctimes eren de nacionalitat dominicana.

El pistoler hauria actuat tot sol, vestit de negre i amb la cara tapada. Va disparar una desena de trets contra l'home mort, que anava al seient de darrera del cotxe, i contra l'home ferit crític, que conduïa el cotxe.