Les escoles de Barcelona col·laboraran per controlar el mosquit tigre

L' Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha iniciat la temporada de vigilància del mosquit tigre, en què es fa un seguiment, intervenció i control de l'espècie d'abril a novembre a la ciutat. Aquest any aquesta tasca comptarà amb la col·laboració d'escoles de la ciutat.

Aquest projecte educatiu té la prova pilot a l' IES Bosc de Montjuïc, del districte Sants-Montjuïc, en un entorn de zones verdes dins el parc de Montjuïc. Els alumnes de primer d'ESO del centre faran cinc sessions, entre les quals hi haurà treball de camp, en què adquiriran competències sobre el mosquit tigre, la realització de mapes i l'ús de la cartografia per fer un seguiment intensiu de l'espècie a la zona.

Es tracta, per tant, d'una iniciativa educativa que serà útil tant per als alumnes com per a la ciutadania, que tindrà dades més precises sobre la situació del mosquit tigre a la zona de Montjuïc. Les dades que obtinguin els alumnes serviran per ampliar informació a l'aplicació mòbil de Mosquito Alert i es publicaran en una web creada especialment per al programa.

Els alumnes també exposaran en grup les tesis del seu treball i proposaran idees per prevenir la presència del mosquit, noves maneres de detectar-lo fàcilment i mesures que es poden prendre per prevenir-ne la proliferació.

Mosquito Alert

L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha combinat la seva informació amb la de l'apli Mosquito Alert per orientar les diferents actuacions de control que es duen a terme a la ciutat. Aquesta apli permet a la ciutadania enviar fotos d'aquest mosquit i altres, dels llocs de cria i d'on es poden localitzar.

L'aplicació va ser una iniciativa de ciència ciutadana coordinada per Icrea, CEAB-CSIC i CREAF, i impulsada per l'Obra Social La Caixa, i permet crear un observatori extens sobre diferents espècies, útil per a universitats i experts. L'aplicació per a dispositius mòbils suma més de 32.000 descàrregues acumulades i compta amb 3.500 usuaris actius durant la temporada del mosquit.