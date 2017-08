La germana d'un dels terroristes, a Ripoll: "Hem de treballar junts perquè això no torni a passar"

"Hem de treballar tots junts perquè no torni a passar". Ho ha dit la germana de Moussa Oukabir, un dels terroristes abatuts a Cambrils, que ha intervingut a la concentració de rebuig als atacs a Ripoll. Sense contenir les llàgrimes però amb veu ferma, ha afegit: "Els musulmans que vivim a Ripoll i a Catalunya només podem donar les gràcies". "Hem de treballar totes i tots junts perquè no torni a passar mai més", i ha continuat: "Hem de treballar perquè els nostres joves catalans i musulmans no abracin ideologies perverses, que no tenen res a veure amb la religió musulmana".

"Parlem clarament i seriosament de com afrontar el futur, com podem fer-ho perquè aquests joves sentin que Catalunya és la seva terra", ha insistit la jove en el discurs més emotiu de l'acte. "Hem de fer autocrítica tots, institucions i comunitats", va dit en la concentració que ha aplegat més de 2.000 persones al municipi.

Després de celebrar una sessió plenària extraordinaria, els veïns de Ripoll s’han concentrat davant l’ajuntament per condemnar el terrorisme i a favor de la pau i la convivència. Sota el lema ‘Ripoll per la pau, un pas endavant’, l’acte ha començat quan passaven uns minuts de les sis de la tarda.

Ha comptat també amb les lectures del director de TV Ripollès, Francesc Rubió i Clàudia Navio, pubilla de Ripoll i amb el suport de més d’una trentena d’entitats del municipi.

L’acte ha inclòs la música del violoncelista Ferran Bardolet, i tres artistes, Ester Forment, Patri Munuera i Mònik Bargalló oferiran un espectacle de música i dansa. La música del Cant dels ocells finalitzarà un acte que ha reunit desenes/centenars persones de totes les edats i procedències a favor de la integració i contra el terrorisme.