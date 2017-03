Tarragona inaugura el Mercat Central amb 10 anys de retard

“L’obra més important de la història de la ciutat”. Així ha catalogat l’ alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, la remodelació del Mercat Central de la ciutat, que s’ha inaugurat aquest matí, després de 10 anys de retard. L’esperadíssima estrena ha provocat llargues cues per veure el resultat de 9 anys de treballs, un termini durant el qual els paradistes, que ara reestrenen l’equipament, han hagut d’aguantar a la carpa provisional situada a la plaça Corsini, just al davant del majestuós edifici.

A banda de les 40 parades –en queden 7 pendents d’assignar- el nou Mercat Central inclou un aparcament i set locals comercials, entre ells un supermercat de Mercadona. L’entusiasme predominava tant entre el públic com entre els comerciants, que tot i els retards, creuen que el projecte ha valgut la pena.

La remodelació del Mercat Central de Tarragona es va plantejar l’any 2004, en època de l’alcalde de CiU Joan Miquel Nadal, amb una pressupost inicial d’uns 15 milions d’euros i la previsió d’inaugurar-se el 2007. Però la cadena de dificultats per les que ha passat –sobredimensionament del projecte inicial que va obligar a modificar-lo i els problemes tècnics i de finançament- han anat dilatant la seva execució, que tampoc va poder arribar a temps d’inaugurar-se el 2015, coincidint amb el centenari de la construcció de l’edifici, a càrrec de l ’arquitecte modernista Josep Maria Pujol. Un procés que l’alcalde Ballesteros definia aquest dijous com un “via crucis” i que ha suposat un cost final de 47 milions d’euros.

Tot i aquestes dificultats, el nou edifici està cridat a dinamitzar el comerç del centre de Tarragona, un sector molt castigat per la crisi i per la proliferació en els últims anys de grans superfícies com El Corte Inglés i el creixement de la zona de Les Gavarres, a les afores, on també hi ha prevista una botiga Ikea. L’alcalde Ballesteros ha dit durant la inauguració que el nou Mercat Central serà la “locomotora comercial” del centre de la ciutat. La Maria, una de les quaranta paradistes, hi confia, però recorda que “han trigat massa a fer-lo". "És un gran equipament, però els comerciants hem patit molt durant el procés”, ha insistit.

Entre alguns paradistes també hi ha recels pel canvi d’horaris que imposa el nou edifici. Passen de ser només de matí a tot el dia: des de les 8:30 a les 21 hores. Es tracta d'una aposta per adaptar-se als hàbits de compra actuals, però que implica més costos per als paradistes per l’increment de la despesa en personal i de la factura elèctrica que suposa. Tots esperen que l’increment de les vendes sigui suficient per compensar el sobreesforç.