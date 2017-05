L'Ajuntament de Barcelona retirarà l'estàtua de l'esclavista Antonio López aquest any

"La Via Laietana és una via vinculada a l' esclavatge i a la repressió", ha assegurat Gala Pin, regidora del districte de Ciutat Vella, en anunciar un conjunt de mesures en favor de la memòria històrica i de la pacificació de la zona amb l'objectiu de guanyar espai públic pels vianants.

Pin ha explicat que aquest any l'Ajuntament de Barcelona retirarà l'estàtua de l'esclavista Antonio López i convocarà un concurs per decidir el futur de la plaça on estava ubicat el polèmic monument. A banda, Ricard Vinyes, el comissionat de Programes de Memòria, també ha anunciat que s'instal·larà un plafó informatiu davant de la prefectura de policia per informar sobre la repressió política que s'hi va practicar durant el Franquisme.

Les dues mesures formen part d'un paquet d'intervencions amb què Pin pretén que els vianants guanyin espai i millorar la connectivitat entre els barris del Gòtic i del Casc Antic de la ciutat. Per això, la regidora, va explicar que s' eliminaran les semirotondes de la plaça Antoni Maura, ubicada a Via Laietana a l'altura de la catedral de Barcelona, i s' ampliaran les voreres per donar continuïtat tant longitudinalment com entre la Catedral i l'avinguda de Francesc Cambó.

També s'ampliaran els trams de vorera que s'encreuen amb altres carrers com ara el de Manresa i Julia Portet, per donar prioritat als vianants. Aquestes actuacions, que significaran una inversió de 2 milions d'euros al llarg d'aquesta legislatura i que estaran enllestides a principis de 2019, inclouran la millora dels trams de paviment que estan en males condicions.