Més d'un miler de veïns de Barcelona ocupen la Rambla en contra d'un "turisme massificat"

Més d'un miler de persones han ocupat avui la Rambla amb el lema de "Barcelona no està en venda", en una mobilització organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i amb el suport d'una cinquantena d'organitzacions en contra d'un "turisme massificat". Durant més de dues hores, els manifestants han recorregut la popular via de la capital catalana en contra de "l'especulació de l'habitatge", a favor d'"una cultura accessible" o "contra la degradació de l'espai públic".

El responsable d'urbanisme de la FAVB, Camilo Ramos, en declaracions a Efe, ha valorat positivament l'acte i ha destacat la transversalitat del moviment que "demana que a Barcelona es reconquistin espais que abans havien estat dels ciutadans com la Rambla".

També ha indicat que es tracta d'una iniciativa que vol posar en relleu "un problema cada vegada més estès a la ciutat com és l'expulsió en determinats barris de les persones amb rendes més baixes a causa de l'augment del preu dels pisos de compra o de lloguer, així com la transformació de molts pisos en habitatges turístics".

L'acte ha finalitzat amb la lectura d'un manifest en el qual s'incideix en que " Barcelona no està en venda" i es ressalta que "en l'última dècada el fenomen especulatiu ha adquirit una dimensió global, impulsat pel capital financer i la complicitat de les elits polítiques de Madrid i Catalunya, que volen transformar la ciutat en un gran negoci".