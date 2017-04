1,7 milions d'euros en ajuts per incentivar l'acollida d'infants en famílies

A Catalunya hi ha 600 famílies d'acollida, que es fan càrrec d'uns 1.000 infants. N'hi ha gairebé 5.000 menors més que també estan tutelats per la Generalitat, però que viuen en centres residencials. D'aquests infants, 80 són menors de sis anys, i l'objectiu del Govern és aconseguir trobar una família d'acollida perquè cap d'ells visqui en els centres. Amb aquest objectiu en ment, l'administració ha reforçat els ajuts econòmics a les famílies d'acollida. És el primer cop en setze anys que s'augmenten els complements econòmics per a aquestes famílies.

Així, la Generalitat destinarà aquest any 1,7 milions d'euros (un 10% més del pressupost de l'any passat) per augmentar els complements econòmics de les famílies que acullen menors tutelats per la DGAIA. Ho han presentat en una roda de premsa la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA), Agnès Russiñol, i el director d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

Les famílies reben ara una prestació econòmica bàsica que va d'entre 323 a 393 euros al mes. A partir d'ara, a més, optaran a aquests complements econòmics:

Un complement per a totes les famílies, anomenat Respir, de 60 euros al mes per cada nen en acollida, que anirà destinat a despeses de lleure.

per cada nen en acollida, que anirà destinat a despeses de lleure. Un nou complement per a menors amb discapacitat. Si fins ara hi havia dues franges (195 euros si no hi havia discapacitat limitadora i 545 euros si sí que la tenia), a partir d'ara es crea una nova franja intermèdia entre els dos complements que ja existien. Es tracta d'un suplement de 300 euros mensuals per a nens amb una discapacitat d'entre el 45 i el 64% .

. Un augment del complement per a les famílies que acullen d'urgència , ja que es passa de 545 euros a 700 euros.

, ja que es passa de 545 euros a 700 euros. Es redefineixen els complements per acollir més d'un menor (destinat sobretot a mantenir units grups de germans): acollir dos infants té un complement de 350 euros al mes (un augment del 55%), les famílies que n'acullin tres rebran 525 euros (un 9% més), rebre'n quatre suposarà 800 euros al mes (un 20% més) i les famílies que n'acullin cinc rebran 1.000 euros mensuals (un 4% més).

A banda d'aquests complements econòmics, les famílies d'acollida també es beneficiaran d'algunes mesures de discriminació positiva, enfocades a garantir la igualtat d'oportunitats entre els menors. És, segons Russiñol, un "canvi de paradigma" que ha estat possible per la col·laboració entre vuit direccions generals de cinc conselleries diferents. Entre aquestes mesures destaquen l'accés gratuït als medicaments receptats a nom del nen, l'exempció de les taxes públiques d'FP, descomptes en espectacles teatrals, musicals i esportius i en la xarxa d'albergs de la Generalitat.

Per a les famílies, és una bona notícia. "S'està anant en la bona direcció", ha explicat Lluís Vallès, president de la coordinadora d'associacions de famílies d'acollida de Catalunya (CAFAC). Segons ha dit, les famílies d'acollida no ho són ni de bon tros per diners, perquè els ajuts són encara insuficients per a cobrir totes les despeses, sinó que ho fan per generositat i solidaritat.